군산 전세 불안에 매매 전환 가속…분양가 상한제 막차 단지에 수요 집중

전북 부동산 시장이 매매가와 전세가 모두 상승 흐름을 이어가고 있다. 특히 군산 지역은 전세 물량 부족과 전세가율 급등이 겹치면서, 실수요자들이 신축 아파트 매매로 빠르게 방향을 전환하고 있다.최근 한국부동산원이 발표한 아파트 가격 동향에 따르면, 전북은 전국 평균을 상회하는 상승률을 기록했다. 군산의 경우 올해 상반기 전세 거래량도 뚜렷하게 감소한 가운데, 일부 단지에서는 전세 매물 자체가 사라졌으며, 전세가율이 100%에 육박하는 사례도 나타났다.이처럼 전세 불안이 장기화되자 실거주를 계획하는 수요층은 입주 시점이 가까운 신축 아파트 매매로 전환하는 분위기다. 현재 군산에서는 포스코건설, DL이앤씨, 영무건설 등 대형 건설사의 신규 단지 공급이 예정되어 있으며, 입지와 분양 조건에 따라 실입주 수요가 빠르게 몰리고 있다.그중에서도 주목받고 있는 곳은 영무건설의 ‘군산 신역세권 예다음’이다. 이 단지는 군산 지역에서 분양가 상한제가 마지막 단지로, 향후 공급되는 신축 단지들과 비교했을 때 상대적으로 가격 안정성과 희소성을 갖춘 단지로 평가된다.입지 또한 주목할 만하다. KTX 군산역과 인접한 광역 교통망, 초·중·고 인접 교육환경, 생활편의시설 확보 등 실거주를 고려한 요소들이 균형 있게 갖춰져 있으며 영무건설의 지역 브랜드 신뢰도까지 더해지면서, 입주 이후의 정주 만족도에 대한 기대도 크다.지역 부동산 관계자는 “최근 군산 실수요자들은 대출이나 자금 계획보다는 ‘언제 입주할 수 있느냐’, ‘가격이 지나치게 높지 않느냐’를 중심으로 단지의 가치를 판단하고 있다”며 “그런 점에서 군산 신역세권 예다음은 지금 시점에서 선택 가능한 몇 안 되는 조건을 갖춘 단지”라고 전했다.