LG유플러스 'ICT 어워드 코리아' 2년 연속 금상

방금 들어온 뉴스

LG유플러스 ‘ICT 어워드 코리아’ 2년 연속 금상

이범수 기자
이범수 기자
입력 2025-08-29 10:13
수정 2025-08-29 10:13
이미지 확대
LG유플러스는 국내 최대 정보통신기술(ICT) 시상식인 ‘ICT 어워드 코리아 2025’에서 IT기기 &amp; 통신 분야 금상을 수상했다고 29일 밝혔다. 사진은 시상식에서 LG유플러스 임직원이 기념 촬영하는 모습. LG유플러스 제공
LG유플러스는 국내 최대 정보통신기술(ICT) 시상식인 ‘ICT 어워드 코리아 2025’에서 IT기기 & 통신 분야 금상을 수상했다고 29일 밝혔다. 사진은 시상식에서 LG유플러스 임직원이 기념 촬영하는 모습.
LG유플러스 제공


LG유플러스는 국내 최대 정보통신기술(ICT) 시상식인 ‘ICT 어워드 코리아 2025’ IT기기&통신 분야에서 지난해에 이어 2년 연속 금상을 수상했다고 29일 밝혔다.

LG유플러스는 공식 웹사이트 ‘유플러스닷컴’과 공식 애플리케이션 ‘당신의 U+’에서 콘텐츠와 혜택을 제공하는 디지털 채널 ‘유잼’을 운영하고 있다.

올해는 보안에 대한 관심이 높아져 새롭게 추가한 ‘보안플러스’ 시리즈로 수상했다.

LG유플러스는 앞으로도 고객이 실생활에서 겪을 수 있는 디지털 범죄를 AI 신기술로 사전에 막을 수 있게 보안 체계를 고도화할 방침이다.

전경혜 LG유플러스 디지털CX/성장담당(상무)은 “보안플러스를 통해 고객 인식을 제고하고 적극적으로 소통한 노력을 인정받아 뿌듯하다”며 “앞으로도 차별화된 콘텐츠로 신뢰와 안심이란 고객가치를 전달하도록 노력하겠다”고 밝혔다.
이범수 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
