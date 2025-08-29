쿠빙스, 태국 식품 박람회(FHT)서 호평 속 성공적 마무리

이미지 확대 (사진=쿠빙스 제공) 닫기 이미지 확대 보기 (사진=쿠빙스 제공)

프리미엄 주방가전 쿠빙스(회장 김종부)가 ‘FHT 2025 (Food & Hospitality Thailand 2025)에 참가를 성황리에 마무리했다고 밝혔다.쿠빙스는 지난 20일부터 23일까지 태국 방콕 컨벤션 센터에서 개최된 식품 박람회(FHT)에 참가해 쿠빙스 부스 2곳을 운영하며, 핸즈 프리 슬로우 주서 AUTO6, 상업용 모델 CS600·CS520, 상업용 블렌더 CB1000 등을 선보였다.쿠빙스(Kuvings)는 ‘Hands-Free Slow Juicer’ AUTO 시리즈를 주력으로 현지 바이어와 소비자들의 큰 관심을 받았다. AUTO 시리즈는 대용량 호퍼가 장착돼 과일, 채소의 손질 없이도 간편하게 착즙이 가능하며, 착즙 중에도 주방에서 다른 일을 동시에 할 수 있는 편의성이 강점으로 꼽힌다.쿠빙스 제품은 국내를 넘어 글로벌 시장에서도 우수성을 인정받고 있다. 독일의 경제 전문지 WirtschaftsWoche에서는 ‘효율적인 라이프 스타일을 위한 새로운 기준’이라 평가했으며, Handelsblatt 매체는 대용량의 주스를 간편하게 만들 수 있는 쿠빙스 AUTO 시리즈에 대해 ‘프리미엄 주방 필수품’이라고 호평한 바 있다.쿠빙스 관계자는 “과일, 채소를 통째로 넣어 버튼만 누르면 손쉽게 주스가 완성되는 점에 대해 현지 소비자들의 반응이 매우 뜨거웠다”며 “태국은 현지 주스바가 많고 착즙 주스에 대한 인기가 많아 앞으로도 상업용·가정용 주서 모두 지속적인 성장이 기대된다”고 전했다.