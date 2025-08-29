[서울데이터랩]빅테크 주가 혼조세 속 거래대금 증가

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

[서울데이터랩]빅테크 주가 혼조세 속 거래대금 증가

정연호 기자
정연호 기자
입력 2025-08-29 09:33
수정 2025-08-29 09:33
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대


28일(현지시간) 뉴욕 증시에서 Magnificent 7(빅테크 TOP7) 종목은 전반적으로 혼조세를 보였다. 일부 종목은 상승세를 보인 반면, 다른 종목들은 소폭 하락하거나 보합세를 유지했다.

엔비디아(NVDA)는 180.17달러로 전일 대비 0.79% 하락했다. 테슬라(TSLA)는 345.98달러로 1.04% 하락하며 가장 큰 하락폭을 기록했다. 반면, 마이크로소프트(MSFT)는 509.64달러로 0.57% 상승했다.

애플은 232.56달러로 0.90% 상승했다. 아마존닷컴은 231.60달러로 1.08% 상승세를 보였다. 메타는 751.11달러로 0.50% 상승했다. 브로드컴은 308.65달러로 2.80% 상승했다. 알파벳 Class A는 211.64달러로 2.01% 상승했다.



금일 가장 많이 거래된 종목은 엔비디아로, 거래량은 278,719,133주, 거래대금은 501억 달러로, 약 69조 4,374억원에 달했다. 엔비디아의 시가총액 대비 거래대금 비중은 11.4%에 달했다. 그 다음으로 많이 거래된 종목은 테슬라로, 거래량은 67,541,839주, 거래대금은 234억 달러로, 약 32조 3,603억원을 기록했다. 테슬라의 시가총액 대비 거래대금 비중은 20.9%를 기록했다. 세 번째로 많이 거래된 종목은 마이크로소프트로, 거래량은 17,957,166주, 거래대금은 91.4억 달러로, 약 12조 6,584억원에 달했다. 마이크로소프트의 시가총액 대비 거래대금 비중은 2.4%를 기록했다.
정연호 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
10월10일을 임시공휴일로 지정해야할까요?
오는 10월 개천절(3일)과 추석(6일), 한글날(9일)이 있는 기간에 10일(금요일)을 임시공휴일로 지정시 열흘간의 황금연휴가 가능해 기대감이 커지고 있다. 하지만 정부는 아직까지는 이를 검토하지 않고 있다고 선을 그었다. 다음 기사를 읽어보고 황금연휴에 대한 당신의 의견을 남겨주세요.
1. 10일을 임시공휴일로 지정해야한다.
2. 10일을 임시공휴일로 지정할 필요없다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
닫기
광고삭제
광고삭제
위로