[서울데이터랩]빅테크 주가 혼조세 속 거래대금 증가

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

닫기 이미지 확대 보기

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

28일(현지시간) 뉴욕 증시에서 Magnificent 7(빅테크 TOP7) 종목은 전반적으로 혼조세를 보였다. 일부 종목은 상승세를 보인 반면, 다른 종목들은 소폭 하락하거나 보합세를 유지했다.엔비디아(NVDA)는 180.17달러로 전일 대비 0.79% 하락했다. 테슬라(TSLA)는 345.98달러로 1.04% 하락하며 가장 큰 하락폭을 기록했다. 반면, 마이크로소프트(MSFT)는 509.64달러로 0.57% 상승했다.애플은 232.56달러로 0.90% 상승했다. 아마존닷컴은 231.60달러로 1.08% 상승세를 보였다. 메타는 751.11달러로 0.50% 상승했다. 브로드컴은 308.65달러로 2.80% 상승했다. 알파벳 Class A는 211.64달러로 2.01% 상승했다.금일 가장 많이 거래된 종목은 엔비디아로, 거래량은 278,719,133주, 거래대금은 501억 달러로, 약 69조 4,374억원에 달했다. 엔비디아의 시가총액 대비 거래대금 비중은 11.4%에 달했다. 그 다음으로 많이 거래된 종목은 테슬라로, 거래량은 67,541,839주, 거래대금은 234억 달러로, 약 32조 3,603억원을 기록했다. 테슬라의 시가총액 대비 거래대금 비중은 20.9%를 기록했다. 세 번째로 많이 거래된 종목은 마이크로소프트로, 거래량은 17,957,166주, 거래대금은 91.4억 달러로, 약 12조 6,584억원에 달했다. 마이크로소프트의 시가총액 대비 거래대금 비중은 2.4%를 기록했다.