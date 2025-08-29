[서울데이터랩]에어로드롬 파이낸스 펜들 하이퍼리퀴드 24시간 하락률 상위

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

[서울데이터랩]에어로드롬 파이낸스 펜들 하이퍼리퀴드 24시간 하락률 상위

정연호 기자
정연호 기자
입력 2025-08-29 09:33
수정 2025-08-29 09:33
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대


글로벌 가상자산 시황 중계 사이트 코인마켓캡(CoinMarketCap)에 따르면, 최근 24시간 동안 가상자산 시장에서 두드러진 하락세를 보인 종목들이 있다. 그 중 에어로드롬 파이낸스(AERO)와 펜들(PENDLE)은 각각 4.84%의 하락률로 최상위에 위치해 있다. 에어로드롬 파이낸스는 현재 1679원에 거래되고 있으며, 시가총액은 약 1조 4968억 원이다. 이 프로젝트는 주로 금융 솔루션을 제공하는 플랫폼으로 알려져 있다. 펜들은 6757원에 거래되고 있으며, 시가총액은 약 1조 1346억 원이다. 이 종목은 디파이(탈중앙화 금융) 분야에서 주목받고 있는 플랫폼이다.

하이퍼리퀴드(HYPE)는 3.54% 하락하며 6만 3805원에 거래되고 있다. 시가총액은 21조 3064억 원에 달하며, 대규모 유동성을 제공하는 것으로 유명하다. 이 플랫폼은 주로 거래소 간의 유동성 문제를 해결하는 데 초점을 맞추고 있다.

스카이 프로토콜(SKY)은 2.98% 하락하여 88원에 거래되고 있다. 시가총액은 2조 841억 원이다. 이 플랫폼은 주로 데이터를 안전하게 거래하는 것을 목표로 하고 있으며, 블록체인 기술을 통한 데이터 보호와 신뢰성 향상을 추구하고 있다.

OKX 토큰(OKB)은 2.63% 하락해 23만 3658원에 거래되고 있다. 시가총액은 4조 9068억 원에 이른다. OKX 토큰은 암호화폐 거래소 OKX에서 사용되는 유틸리티 토큰으로, 거래 수수료 할인 및 다양한 플랫폼 내 혜택을 제공하는 데 사용된다.



한편, 에스피엑스6900(SPX)은 2.10% 하락하며 1678원에 거래되고 있다. 커브 파이낸스 토큰(CRV)은 2.07% 하락해 1104원에 거래되고 있다. 에이브(AAVE)는 1.58%의 하락률을 기록하며 43만 8525원에 거래되고 있다. 이더리움 기반의 탈중앙화 금융 플랫폼인 에이브는 대출 및 차입 서비스를 제공하는 것으로 알려져 있다.

같은 시각, 비트겟토큰(BGB)은 1.25% 하락해 6349원에 거래되고 있으며, 니어프로토콜(NEAR)은 0.75% 하락해 3482원에 거래되고 있다. 니어프로토콜은 확장성과 보안성을 개선한 스마트 계약 플랫폼으로, 개발자와 사용자가 보다 쉽게 블록체인 기술을 활용할 수 있도록 지원한다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]
정연호 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
10월10일을 임시공휴일로 지정해야할까요?
오는 10월 개천절(3일)과 추석(6일), 한글날(9일)이 있는 기간에 10일(금요일)을 임시공휴일로 지정시 열흘간의 황금연휴가 가능해 기대감이 커지고 있다. 하지만 정부는 아직까지는 이를 검토하지 않고 있다고 선을 그었다. 다음 기사를 읽어보고 황금연휴에 대한 당신의 의견을 남겨주세요.
1. 10일을 임시공휴일로 지정해야한다.
2. 10일을 임시공휴일로 지정할 필요없다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
닫기
광고삭제
광고삭제
위로