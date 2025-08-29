[서울데이터랩]피스 네트워크 크로노스 콘플럭스 상승률 주목

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

[서울데이터랩]피스 네트워크 크로노스 콘플럭스 상승률 주목

정연호 기자
정연호 기자
입력 2025-08-29 09:33
수정 2025-08-29 09:33
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대


글로벌 가상자산 시황 중계 사이트 코인마켓캡(CoinMarketCap)에 따르면, 피스 네트워크(PYTH)는 24시간 동안 77.01% 상승하며 가장 높은 상승률을 기록했다. 현재 가격은 285원이며, 시가총액은 약 1조 6419억 원이다. 피스 네트워크는 데이터 피드를 제공하는 오라클 솔루션으로 주로 블록체인 생태계 내에서 실시간 데이터를 제공하는 데 사용된다.

크로노스(CRO)는 23.91% 상승하며 두 번째로 높은 상승률을 보였다. 현재 가격은 446원이며, 시가총액은 약 15조 87억 원에 달한다. 크로노스는 크립토닷컴 체인의 네이티브 토큰으로, 결제 및 거래 수수료를 절감하는 데 활용된다.

콘플럭스(CFX)는 10.70% 상승했다. 현재 262원에 거래되고 있으며, 시가총액은 약 1조 3474억 원이다. 콘플럭스는 중국 기반의 퍼블릭 블록체인으로, 높은 확장성과 보안성을 제공하며 다양한 디앱(dApp) 개발을 지원한다.

에테나(ENA)는 8.39% 상승하며 921원에 거래되고 있다. 시가총액은 약 6조 1005억 원이다. 에테나는 탈중앙화 금융(DeFi) 플랫폼으로, 주로 금융 상품의 거래 및 관리에 사용된다.

펌프(PUMP) 역시 6.06% 상승하여 4.46원에 거래 중이다. 시가총액은 약 1조 5804억 원이다. 펌프는 디지털 자산의 유동성을 개선하는 데 중점을 둔 플랫폼으로, 사용자들이 다양한 자산을 손쉽게 교환할 수 있도록 돕는다.



한편, 인젝티브(INJ)는 5.09% 상승하며 1만 9341원에 거래되고 있다. 같은 시각, 맨틀(MNT)은 4.75% 상승하여 1746원에 거래 중이다. 주피터(JUP)는 4.55% 상승했으며, 현재 725원에 거래 중이다. 폼(FORM) 역시 4.18% 상승하여 5102원에 거래되고 있다. 마지막으로, 쿠코인 토큰(KCS)은 4.16% 상승하며 1만 8876원에 거래되고 있다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]
정연호 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
10월10일을 임시공휴일로 지정해야할까요?
오는 10월 개천절(3일)과 추석(6일), 한글날(9일)이 있는 기간에 10일(금요일)을 임시공휴일로 지정시 열흘간의 황금연휴가 가능해 기대감이 커지고 있다. 하지만 정부는 아직까지는 이를 검토하지 않고 있다고 선을 그었다. 다음 기사를 읽어보고 황금연휴에 대한 당신의 의견을 남겨주세요.
1. 10일을 임시공휴일로 지정해야한다.
2. 10일을 임시공휴일로 지정할 필요없다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
닫기
광고삭제
광고삭제
위로