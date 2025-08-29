[서울데이터랩]‘퀀타매트릭스’ 25.60% 폭등…실시간 상승률 1위

방금 들어온 뉴스

[서울데이터랩]‘퀀타매트릭스’ 25.60% 폭등…실시간 상승률 1위

정연호 기자
정연호 기자
입력 2025-08-29 09:33
수정 2025-08-29 09:33
29일 오전 9시 15분 퀀타매트릭스(317690)가 등락률 +25.60%로 상승률 1위를 차지했다. 퀀타매트릭스는 개장 직후 10분간 1,095,919주가 거래되었으며 주가는 전 거래일 대비 1,125원 오른 5,520원이다.

한편 퀀타매트릭스의 PER은 -4.04로 수익성이 부진하다는 평가를 받을 수 있으며, ROE는 -163.64%로 상당한 손실을 나타내고 있다.

이어 상승률 2위 동일스틸럭스(023790)는 현재가 1,423원으로 주가가 18.98% 급등하고 있다. 상승률 3위 크레오에스지(040350)는 현재 400원으로 17.65% 급등하며 강세를 보이고 있다. 상승률 4위 범한퓨얼셀(382900)은 14.81% 상승하며 22,950원에 거래되고 있다. 상승률 5위 에르코스(435570)는 13.61%의 상승세를 타고 14,270원에 거래되고 있다.

6위 홈캐스트(064240)는 현재가 2,230원으로 11.50% 상승 중이다. 7위 아모센스(357580)는 현재가 8,680원으로 11.28% 상승 중이다. 8위 인화정공(101930)은 현재가 54,600원으로 10.30% 상승 중이다. 9위 앱코(129890)는 현재가 1,155원으로 10.00% 상승 중이다. 10위 에스퓨얼셀(288620)은 현재가 12,070원으로 9.73% 상승 중이다.



이밖에도 뉴키즈온(462310) ▲8.81%, 디앤디파마텍(347850) ▲8.61%, 코아시아씨엠(196450) ▲7.63%, SGA(049470) ▲7.22%, 피에스케이(319660) ▲6.52%, 에스앤더블류(103230) ▲6.26%, 엠에스씨(009780) ▲5.85%, 알테오젠(196170) ▲5.62%, 우양에이치씨(101970) ▲5.52%, 네오크레마(311390) ▲5.41% 등을 기록하며 시장에서 활발히 거래되고 있다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]
정연호 기자
정연호 기자
