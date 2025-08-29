㈜LG, 2500억 자사주 소각·1542억 첫 중간배당

㈜LG, 2500억 자사주 소각·1542억 첫 중간배당

이범수 기자
이범수 기자
입력 2025-08-28 18:15
수정 2025-08-28 18:15
자기주식 보통주 302만여株 소각
중간배당 새달 12일·26일에 지급
기업가치 제고·투자자 신뢰 강화

㈜LG는 주주가치 제고 차원에서 2500억원 규모의 자사주를 소각하고, 1542억원 규모의 첫 중간배당을 실시한다고 28일 공시했다.

㈜LG에 따르면 회사는 배당가능이익 범위 내 취득한 자기주식 보통주 가운데 302만 9580주를 소각한다. 이는 전체 발행 주식의 1.93%에 해당하는 물량이다. 소각 예정일은 다음달 4일이며 이번 결정 이후 남은 자기주식 302만 9581주도 내년 중 전량 소각할 예정이다.

자사주 소각은 발행 주식 수를 줄여 주당순이익(EPS)을 높이는 효과가 있어 배당과 함께 대표적인 주주환원 정책으로 평가된다. LG는 지난 4월 ㈜LX홀딩스 분할 과정에서 단주로 취득한 보통주 4만 9828주, 우선주 1만 421주 등 총 6만 249주를 이미 소각한 바 있다.

LG는 이번에 보통주와 우선주 각각 1주당 1000원의 중간배당도 실시한다. 배당 기준일과 지급 예정일은 각각 다음달 12일과 26일로, 총 배당 금액은 1542억원이다. 지난해 발표한 배당성향 상향 정책에 따라 별도 조정 기준 당기순이익의 60% 이상을 배당금으로 지급할 계획이다. 올해 초에는 당기순이익 감소에도 불구하고 보통주 1주당 3100원, 우선주 1주당 3150원의 현금 배당을 실시하며 배당성향 76%를 기록했다.

LG는 장기적으로 연결 기준 자기자본이익률(ROE)을 2027년까지 8~10% 수준으로 높이고, 인공지능(AI)·바이오·클린테크(ABC) 등 성장 가능성이 높은 분야에 투자를 확대해 기업가치 제고와 투자자 신뢰 강화에 나선다는 계획이다.

이범수 기자
2025-08-29 14면
