IFA 2025 D-7...삼성 갤럭시 S25 FE·LG 스팀 로봇청소기 첫 공개

삼성전자와 LG전자가 내달 독일 베를린에서 열리는 유럽 최대 가전 전시회 ‘IFA 2025’에서 차세대 전략 제품을 나란히 공개하며 글로벌 가전 시장 공략에 속도를 낸다.삼성전자는 28일 자사 뉴스룸을 통해 “9월 4일 오후 6시 30분(현지시간) 베를린에서 열리는 삼성 갤럭시 이벤트에서 최신 갤럭시 AI가 탑재된 프리미엄 태블릿과 갤럭시 S25 시리즈의 새로운 패밀리를 선보인다”고 밝혔다. 업계에 따르면 이번 행사에서 갤럭시 S25 FE와 갤럭시 탭 S11 시리즈가 공개될 가능성이 크다. 외신에 따르면 S25 FE는 6.7인치 디스플레이, 엑시노스 2400 칩셋, 8GB 램, 120헤르츠(㎐) 주사율을 지원하며, 후면 5000만 화소와 전면 1200만 화소 카메라를 탑재할 것으로 알려졌다.LG전자도 같은 전시회에서 세계 최초로 스팀 기능을 본체와 스테이션에 모두 적용한 차세대 로봇청소기를 공개한다. 신제품은 청소기가 사용하지 않을 때 싱크대 걸레받이 공간에 들어가 보이지 않도록 한 빌트인형 ‘히든 스테이션’과 테이블 형태 디자인으로 가구처럼 인테리어와 조화를 이루는 프리스탠딩형 ‘오브제 스테이션’ 두 가지로 선보인다.기능 면에서도 한층 진화했다. 신제품은 먼지 흡입과 물걸레 청소는 물론, 사용한 걸레를 스팀으로 세척·살균·건조까지 자동으로 관리한다. 본체에서 발생하는 스팀은 찌든 얼룩이나 주방 바닥 기름때를 효과적으로 제거하며, 거치대 역할을 하는 스테이션은 물의 오염도를 감지하는 센서를 통해 세척 횟수를 자동 조절해 물걸레를 항상 깨끗하게 유지한다. 또 3D 카메라, 초음파 센서, 인공지능(AI) 사물인식 기술을 탑재해 주변 환경에 맞춰 주행을 최적화한다.