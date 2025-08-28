[서울데이터랩]부국증권 15.08% 급등…금일 증시 상승률 1위로 마감

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

[서울데이터랩]부국증권 15.08% 급등…금일 증시 상승률 1위로 마감

정연호 기자
정연호 기자
입력 2025-08-28 15:46
수정 2025-08-28 15:46
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대


28일 오후 15시 35분 부국증권(001270)(001270)이 등락률 +15.08%로 상승률 1위로 마감했다. 부국증권은 장 중 671,739주가 거래되었으며 주가는 전 거래일 대비 8,400원 오른 64,100원에 마감했다.

한편 부국증권의 PER은 26.69로 상대적으로 고평가를 받고 있을 가능성을 시사하며, ROE는 4.05%로 수익성이 보통 수준임을 나타낸다.

이어 상승률 2위 STX엔진(077970)은 주가가 13.01% 급등하며 종가 40,400원에 상승 마감했다. 상승률 3위 콜마홀딩스(024720)의 주가는 14,450원으로 11.58% 급등했다. 상승률 4위 HJ중공업(097230)은 11.51% 상승하며 15,500원에 마감했다. 상승률 5위 코오롱(002020)은 11.46%의 상승세를 타고 종가 44,250원에 마감했다.

6위 HD한국조선해양(009540)은 종가 408,500원으로 10.55% 상승 마감했다. 7위 티와이홀딩스우(36328K)는 종가 5,800원으로 9.64% 상승 마감했다. 8위 상상인증권(001290)은 종가 696원으로 9.61% 상승 마감했다. 9위 SK(034730)는 종가 207,500원으로 9.44% 상승 마감했다. 10위 신영증권(001720)은 종가 142,400원으로 7.96% 상승 마감했다.



이밖에도 엔케이(085310) ▲7.80%, 사조산업(007160) ▲7.76%, HS효성(487570) ▲7.72%, 영흥(012160) ▲7.63%, 대웅(003090) ▲7.38%, 에이블씨엔씨(078520) ▲7.28%, SK스퀘어(402340) ▲6.93%, 코오롱우(002025) ▲6.68%, F&F홀딩스(007700) ▲6.63%, 대신증권(003540) ▲6.41% 등을 기록하며 금일 증시를 상승으로 마감했다.

전문가는 부국증권의 최근 급등세에 대해 “금융업종의 전반적인 회복세와 맞물려 부국증권의 주가가 긍정적인 흐름을 보이고 있다”며 “다만, PER이 다소 높은 수준이기 때문에 투자 시 주의가 필요하다”고 전했다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]
정연호 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
10월10일을 임시공휴일로 지정해야할까요?
오는 10월 개천절(3일)과 추석(6일), 한글날(9일)이 있는 기간에 10일(금요일)을 임시공휴일로 지정시 열흘간의 황금연휴가 가능해 기대감이 커지고 있다. 하지만 정부는 아직까지는 이를 검토하지 않고 있다고 선을 그었다. 다음 기사를 읽어보고 황금연휴에 대한 당신의 의견을 남겨주세요.
1. 10일을 임시공휴일로 지정해야한다.
2. 10일을 임시공휴일로 지정할 필요없다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
닫기
광고삭제
광고삭제
위로