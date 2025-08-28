[서울데이터랩]HD한국조선해양 10.42% 상승…실시간 상승률 1위

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

28일 오전 9시 10분 HD한국조선해양(009540)가 등락률 10.42%로 상승률 1위를 차지했다. HD한국조선해양은 개장 직후 289,162주가 거래되었으며 주가는 전 거래일 대비 38,500원 오른 408,000원이다.한편 HD한국조선해양의 PER은 18.71로 시장에서 비교적 적정한 수준으로 평가받고 있으며, ROE는 11.16%로 수익성 면에서 상당히 긍정적인 모습을 보이고 있다.이어 상승률 2위 엔케이(085310)는 현재가 1,353원으로 주가가 6.54% 상승하고 있다. 상승률 3위 OCI홀딩스(010060)는 현재 91,900원으로 5.03% 상승하며 긍정적인 흐름을 보이고 있다. 상승률 4위 롯데지주우(00499K)는 4.79% 상승하며 31,700원에 거래되고 있다. 상승률 5위 세진중공업(075580)은 4.51%의 상승세를 타고 13,900원에 거래되고 있다.6위 삼양식품(003230)은 현재가 1,570,000원으로 3.84% 상승 중이다. 7위 HJ중공업(097230)은 현재가 14,380원으로 3.45% 상승 중이다. 8위 에이프로젠(007460)은 현재가 697원으로 3.41% 상승 중이다. 9위 솔루엠(248070)은 현재가 15,780원으로 3.07% 상승 중이다. 10위 농심(004370)은 현재가 415,000원으로 2.98% 상승 중이다.이밖에도 더존비즈온(012510) ▲2.98%, 스틱인베스트먼트(026890) ▲2.91%, 페이퍼코리아(001020) ▲2.88%, 현대글로비스(086280) ▲2.74% 등을 기록하며 시장에서 활발히 거래되고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]