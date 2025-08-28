[서울데이터랩]폼 모포 펌프 상승 주도

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

[서울데이터랩]폼 모포 펌프 상승 주도

정연호 기자
정연호 기자
입력 2025-08-28 08:44
수정 2025-08-28 08:44
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대


글로벌 가상자산 시황 중계 사이트 코인마켓캡(CoinMarketCap)에 따르면, 현재 기준 시가총액 300위권 내에서 1시간 등락률이 가장 높은 종목은 폼으로, 2.74% 상승하며 5283원을 기록하고 있다. 폼은 24시간 기준으로도 8.82%의 상승률을 보이며 강세를 지속하고 있다. 거래량은 264억 1762만 원에 달하며, 시가총액은 2조 177억 원으로 63위를 유지하고 있다.

모포는 1시간 동안 1.92% 상승하여 현재 3100원에 거래되고 있다. 그러나 24시간 기준으로는 -6.67%의 하락세를 보이고 있으며, 거래량은 513억 9492만 원을 기록했다. 시가총액은 1조 261억 원으로 99위에 위치하고 있다.

펌프는 1시간 동안 1.75% 상승하며 4.33원을 기록했다. 24시간 등락률은 10.04%로, 단기적으로 강한 상승세를 보이고 있다. 거래량은 2770억 3756만 원을 기록하였으며, 시가총액은 1조 5334억 원으로 75위에 머물고 있다.



한편, 쿠코인 토큰은 1.33% 상승하며 1만 8514원에 거래되고 있다. 24시간 기준으로는 2.89% 상승을 기록했다. 레이디움은 1.25% 상승하며 5112원에 거래되고 있으며, 24시간 기준으로는 8.97%의 상승률을 보였다. 커브 파이낸스 토큰은 1.20% 상승하여 1155원에 거래되고 있으며, 24시간 기준으로는 5.91% 상승했다.

같은 시각 스카이 프로토콜은 1.07% 상승하며 92원에 거래되고 있다. 이더리움은 0.99% 상승하며 649만 9238원을 기록하고 있다. 유니스왑은 0.98% 상승하여 1만 4107원에 거래되고 있다. 마지막으로, 리도다오는 0.95% 상승하며 1786원에 거래되고 있다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]
정연호 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
10월10일을 임시공휴일로 지정해야할까요?
오는 10월 개천절(3일)과 추석(6일), 한글날(9일)이 있는 기간에 10일(금요일)을 임시공휴일로 지정시 열흘간의 황금연휴가 가능해 기대감이 커지고 있다. 하지만 정부는 아직까지는 이를 검토하지 않고 있다고 선을 그었다. 다음 기사를 읽어보고 황금연휴에 대한 당신의 의견을 남겨주세요.
1. 10일을 임시공휴일로 지정해야한다.
2. 10일을 임시공휴일로 지정할 필요없다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
닫기
광고삭제
광고삭제
위로