[서울데이터랩]미국 증시 지수 종합

정연호 기자
정연호 기자
입력 2025-08-28 08:44
수정 2025-08-28 08:44
27일(현지시간) 미국 증시는 주요 지수들이 보합세를 보였다. 다우존스, 나스닥 종합, S&P 500 지수 모두 소폭 상승하며 횡보를 기록했다.

다우존스 지수는 뉴욕 거래소(NYSE)에서 45,565.23포인트로 거래를 마쳤다. 이는 전일 대비 147.16포인트(0.32%) 오른 수치다. 하루 거래량은 430,987천주였으며, 시작가는 45,417.46포인트, 최고가는 45,621.08포인트, 최저가는 45,372.78포인트였다.

나스닥 종합 지수는 나스닥 증권거래소(NASDAQ)에서 21,590.14포인트로 마감하며 전일 대비 45.87포인트(0.21%) 상승했다. 하루 거래량은 1,442,561천주로 집계되었고, 시작가는 21,526.33포인트, 최고가는 21,616.17포인트, 최저가는 21,476.30포인트였다. S&P 500 지수는 뉴욕 거래소에서 6,481.40포인트로 전일 대비 15.46포인트(0.24%) 오르며 거래를 마감했다. 하루 거래량은 2,910,864천주였으며, 시작가는 6,462.26포인트, 최고가는 6,487.06포인트, 최저가는 6,457.84포인트였다.

필라델피아 반도체 지수는 5,824.61포인트로 마감하며 전일 대비 16.69포인트(0.29%) 상승했다. 다우운송 지수는 15,885.56포인트로 전일 대비 22.35포인트(0.14%) 오르며 거래를 마쳤다. 나스닥 100 지수는 23,565.85포인트로 전일 대비 40.55포인트(0.17%) 상승했다.

한편, VIX 지수는 14.85로 전일 대비 0.23포인트(1.57%) 상승했다. VIX가 20 미만이라는 점은 시장이 비교적 안정적임을 시사한다.
정연호 기자
