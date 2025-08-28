[서울데이터랩]크로노스 맨틀 방귀코인 1시간 상승률 상위

방금 들어온 뉴스

[서울데이터랩]크로노스 맨틀 방귀코인 1시간 상승률 상위

정연호 기자
정연호 기자
입력 2025-08-28 08:44
수정 2025-08-28 08:44
글로벌 가상자산 시황 중계 사이트 코인마켓캡(CoinMarketCap)에 따르면, 최신 데이터 기준으로 시가총액 300위권 내에서 1시간 등락률이 가장 높은 종목은 크로노스(Cronos)입니다. 현재 크로노스의 가격은 398원이며, 1시간 동안 16.68%의 상승을 기록했습니다. 24시간 등락률은 38.64%로 단기적인 상승세를 유지하고 있습니다. 거래량은 1조 5147억 원에 달하며, 시가총액은 13조 3678억 원으로 19위에 위치해 있습니다.

두 번째로 주목할 종목은 맨틀(Mantle)입니다. 현재 가격은 1706원이며, 1시간 동안 3.44% 상승했습니다. 24시간 기준으로는 4.35%의 상승률을 보이고 있습니다. 맨틀의 거래량은 7723억 5250만 원이고, 시가총액은 5조 5509억 원으로 32위를 차지하고 있습니다.

세 번째로는 방귀코인입니다. 현재 가격은 1148원이며, 1시간 동안 2.04% 상승했습니다. 24시간 동안은 3.70% 상승을 기록 중입니다. 방귀코인의 거래량은 2436억 7032만 원이며, 시가총액은 1조 1486억 원으로 89위에 올라 있습니다.

다음으로 폼입니다. 폼의 현재 가격은 5157원이며, 1시간 동안 2.03% 상승했습니다. 24시간 동안은 6.29% 상승을 기록했습니다. 거래량은 211억 2676만 원이며, 시가총액은 1조 9694억 원으로 63위에 위치해 있습니다.

아발란체는 현재 3만 5237원이며, 1시간 동안 1.87% 상승을 보였습니다. 24시간 동안은 5.95% 상승률을 기록 중입니다. 거래량은 8930억 7250만 원이며, 시가총액은 14조 8799억 원으로 17위에 자리하고 있습니다.



한편, 주피터는 702원으로 1시간 동안 1.74% 상승했습니다. 펌프는 4.24원으로 1.22% 상승했습니다. 하이퍼리퀴드는 7만 280원으로 1.09% 상승했습니다. 지토는 2766원으로 1.07% 상승했으며, 니어프로토콜은 3546원으로 1.03% 상승했습니다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]
정연호 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
