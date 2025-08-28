[서울데이터랩]크로노스·지토·카이아, 24시간 상승률 상위

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

글로벌 가상자산 시황 중계 사이트 코인마켓캡(CoinMarketCap)에 따르면, 최근 24시간 동안 크로노스(CRO)가 24.31%의 상승률을 기록하며 가장 큰 상승폭을 보였다. 크로노스의 현재 가격은 362원이며, 시가총액은 약 12조 1861억 원에 달한다. 크로노스는 가상자산 결제 솔루션으로, 사용자에게 다양한 혜택을 제공하는 플랫폼으로 알려져 있다.이어 지토(JTO)도 6.92% 상승하며 주목을 받았다. 지토의 가격은 2745원이며, 시가총액은 1조 162억 원이다. 지토는 주로 탈중앙화 금융(DeFi) 플랫폼에서 사용되며, 금융 서비스의 혁신을 목표로 한다.카이아(KAIA)도 6.60% 상승하여 눈길을 끌었다. 카이아의 가격은 212원이며, 시가총액은 1조 2987억 원이다. 카이아는 주로 스마트 계약 및 탈중앙화 애플리케이션(dApp) 개발에 활용되는 플랫폼으로, 개발자에게 다양한 도구와 서비스를 제공한다.한편, 레이디움(RAY)은 6.18% 상승하여 5124원의 가격을 기록했다. 주피터(JUP)도 5.42% 상승하며 698원에 거래되고 있다. OKX 토큰(OKB), 펌프(PUMP), 솔라나(SOL)도 각각 5.18%, 4.72%, 4.37%의 상승률을 보였다.같은 시각, 비트코인 캐시(BCH)는 2.40% 상승하며 77만 1521원, 아발란체(AVAX)는 1.71% 상승하여 3만 4260원의 가격을 기록했다. 맨틀(MNT)과 폼(FORM)도 각각 1.10%, 1.09% 상승했다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]