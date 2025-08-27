정기예금 금리 내려도 대출금리는 그대로…예대금리차 1년 새 3배 확대, 주담대는 2개월 연속 상승

이미지 확대 예금은행 가중평균금리. 한국은행 제공 닫기 이미지 확대 보기 예금은행 가중평균금리. 한국은행 제공

주요 은행 평균 예대금리차가 두 달 연속 확대됐다. 은행권이 가계대출 관리 기조를 강화하면서 대출금리가 사실상 제자리걸음하고 있지만 예금금리는 꾸준히 내린 영향이다. 1년 전과 비교하면 3배 넘게 예대금리차가 벌어졌다.27일 은행연합회에 따르면 KB국민·신한·하나·우리·NH농협은행 등 5대 시중은행의 7월 가계 예대금리차는 1.48% 포인트로 집계됐다. 전월(1.42% 포인트) 대비 0.05% 포인트 확대된 수치다.예대금리차는 은행권이 대출로 얻는 평균 금리에서 예금 등 수신으로 지급하는 평균 금리를 뺀 값이다. 이 값이 클수록 금융 소비자에게 돌아가는 금리 혜택이 낮은 것으로 해석한다. 그만큼 은행이 더 많은 차익을 확보하고 있다는 의미다.은행별로 KB국민은행 가계 예대금리차가 1.55% 포인트로 가장 컸고 그 뒤로 신한은행(1.51% 포인트), NH농협은행(1.48% 포인트), 하나은행(1.43% 포인트), 우리은행(1.42% 포인트) 등 순이었다. 전월 대비 가계 예대금리차가 가장 크게 벌어진 은행은 NH농협은행으로, 6월 1.41% 포인트였는데 7월엔 1.48% 포인트가 됐다.지난 3월 1.50% 포인트까지 벌어졌던 5대 은행 가계 예대금리차는 4~5월 축소되는 모습을 보였다. 그러다가 6월 1.47% 포인트로 벌어진 뒤 2개월 연속 확대세를 이어가고 있다.이는 기준금리 인하 기대감, 시장금리 하락 등을 반영해 예금금리가 내렸지만 대출금리 하락 폭은 제한적이었던 영향으로 해석된다. 5대 은행의 1년 만기 가계 정기예금 금리는 지난해 9월 이후 10개월 연속 내렸다. 한국은행이 기준금리를 인하하면서다. 반면 가계 대출금리는 5월 3.98%, 6월 3.97%, 7월 3.99% 등 변동 폭이 미미했다. 정책 서민금융을 제외해도 가계 예대금리차가 1.42% 포인트에서 1.47% 포인트로 확대됐다.은행권에서는 올 하반기에도 가계대출 확대에 대한 부담감이 남아 있고 예금금리가 점진적으로 낮아지는 흐름이 이어지면서 예대금리차는 당분간 유지되거나 소폭 확대될 것으로 전망하고 있다.은행권 관계자는 “대출금리는 내리기 어려운데 예금금리는 시장금리 영향으로 하락세를 보이고 있다”며 “예대금리차 확대 추세가 이어질 가능성이 높다”고 말했다.한편 지난달 은행권 주택담보대출 금리는 2개월 연속 올랐다. 지난 5~6월 일부 은행이 대출 가산금리를 인상하고 우대금리를 축소한 영향 때문이다.한국은행이 27일 발표한 ‘2025년 7월 중 금융기관 가중평균금리’에 따르면 지난달 예금은행의 가계대출 금리(신규취급액 기준)는 연 4.20%로, 전월(4.21%)보다 0.01% 포인트 하락한 것으로 집계됐다. 8개월째 내림세다.하지만 가계대출 가운데 주택담보대출 금리는 오히려 전월(3.93%)보다 0.03% 포인트 오른 3.96%를 기록하면서 2개월 연속 올랐다.김민수 한은 금융통계팀장은 “일부 은행이 5∼6월 대출 가산금리를 인상하고 우대금리를 축소한 영향이 1∼3개월 시차를 두고 나타나면서 평균 주택담보대출 금리가 올랐다”며 “신용대출은 6·27 대책 이후 상대적으로 낮은 금리를 적용받는 고신용 대출자의 신규대출이 줄면서 평균이 높아졌다”고 설명했다. 이어 “주택담보·신용대출 금리가 올랐는데도 전체 가계대출 금리가 내린 것은 상대적으로 금리 수준이 높은 일반 신용대출의 비중이 축소됐기 때문”이라고 덧붙였다.김 팀장은 가계대출 금리 전망에 대해서는 “8월 주택담보대출 금리에 하락 압력이 있겠지만, 가산금리 인상 등이 대출 실행까지 시차를 두고 영향을 미칠 수 있는 만큼 더 지켜봐야 한다”고 답했다.