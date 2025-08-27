IEA 사무총장 “에너지 고속도로 매우 환영…전기가 없으면 AI도 없다”

2025 세계기후박람회 27일 개막

파티 비롤 IEA 사무총장 “에너지 고속도로 환영”

“AI로 전력수요 증가…2035년까지 전력망 6배”

“韓 AI 경쟁 성공 가능하지만…전기 없으면 AI도 없다”

이미지 확대 파티 비롤(오른쪽) 국제에너지기구 사무총장과 이호현 산업통상자원부 2차관이 27일 세계기후박람회 프레스 컨퍼런스에서 질의응답을 받고 있다. 부산 이주원 기자 닫기 이미지 확대 보기 파티 비롤(오른쪽) 국제에너지기구 사무총장과 이호현 산업통상자원부 2차관이 27일 세계기후박람회 프레스 컨퍼런스에서 질의응답을 받고 있다. 부산 이주원 기자

이미지 확대 ‘2025 기후산업국제박람회(WCE)’ 참석한 김민석 총리 ‘2025 기후산업국제박람회(WCE)’ 참석한 김민석 총리

(부산=연합뉴스) 강선배 기자 = 김민석 국무총리 등이 27일 부산 해운대구 벡스코 제1전시장에서 열린 2025 기후산업국제박람회에 참석해 참가업체 전시 부스를 둘러보고 있다.

29일까지 열리는 이번 박람회는 ‘에너지 포 에이아이 엔드 에이아이 포 에너지(Energy for AI & AI for Energy)’를 주제로 기후 에너지 분야 540개의 기업이 최신기술과 제품 등을 선보인다. 2025.8.27

sbkang@yna.co.kr

(끝)





<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지> 닫기 이미지 확대 보기 ‘2025 기후산업국제박람회(WCE)’ 참석한 김민석 총리 ‘2025 기후산업국제박람회(WCE)’ 참석한 김민석 총리

(부산=연합뉴스) 강선배 기자 = 김민석 국무총리 등이 27일 부산 해운대구 벡스코 제1전시장에서 열린 2025 기후산업국제박람회에 참석해 참가업체 전시 부스를 둘러보고 있다.

29일까지 열리는 이번 박람회는 ‘에너지 포 에이아이 엔드 에이아이 포 에너지(Energy for AI & AI for Energy)’를 주제로 기후 에너지 분야 540개의 기업이 최신기술과 제품 등을 선보인다. 2025.8.27

sbkang@yna.co.kr

(끝)





<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

파티 비롤 국제에너지기구(IEA) 사무총장이 이재명 정부가 추진하는 재생에너지 정책에 대해 “재생에너지 보급을 신속하게 확장하고 ‘에너지 고속도로’를 구축하려는 노력을 매우 환영할만한 발전으로 평가한다”고 밝혔다.비롤 사무총장은 27일 부산 파라다이스 호텔에서 열린 ‘2025 세계기후산업박람회’ 기자회견에서 인공지능(AI)으로 인한 전력 수요 증가에 맞게 전력망 투자의 중요성을 강조하며 이같이 말했다.비롤 사무총장은 “세계가 AI를 수용하고 에너지 전환을 가속화함에 따라 청정 에너지 기술 제조 분야에서 엄청난 경제적 기회가 있다”며 “이런 기술의 세계 시장 규모는 7000억 달러(약 977조원)에 달하며 2035년에는 약 2조 달러(약 2792조원)로 거의 세 배가 될 것”이라고 전망했다.비롤 사무총장은 “한국은 세계적인 AI 경쟁에서 선두를 차지하기 위해 적극적으로 노력하고 있다”며 “한국의 강력한 기술 혁신 실적을 볼 때 성공할 엄청난 기회가 있다고 믿지만 에너지, 특히 전기가 없으면 AI도 없다”고 언급했다.이어 “이와 관련한 한국의 노력, 특히 재생 에너지 보급을 신속하게 확장하고 에너지 고속도로를 구축하려는 노력을 매우 환영할 만한 발전으로 평가한다”며 “이러한 새로운 분야에 대한 투자와 정책 지원을 강화하는 것은 한국 내 AI의 지속 가능한 수용을 보장할 뿐만 아니라 급변하는 세계에서 한국이 더 큰 경제적 기회를 포착할 수 있도록 하는 데 필수적”이라고 평가했다.에너지 고속도로는 이재명 정부 재생에너지 정책의 핵심 사업이다. 서해안 중심의 해상풍력 20GW를 수도권 산업 중심지로 송전하고, 2040년까지 남해안과 동해안을 포괄하는 ‘U자형 한반도 에너지 고속도로’를 완성한다는 계획이다.비롤 사무총장은 2035년까지 전력 사용량이 현재의 6배에 달할 것으로 전망하면서 “많은 국가들이 에너지 고속도로의 중요성을 간과한다. 발전소만 짓고 실제로 그것을 이어주는 고속도로를 간과하곤 한다”며 “전력망을 더 집중적으로 건설하고자 하는 한국 정부의 노력에 감사하다”고 전했다.그는 또 한국의 원전 경쟁력도 높게 평가했다. 비롤 사무총장은 “한국의 원자력 기술과 수출, 건설, 운영은 제 시간과 버짓(예산)에 맞춰 실행할 능력이 충분히 있다”며 “아랍에미리트(UAE), 유럽, 베트남 등 한국이 국가 또는 파트너십을 선택해 원자력 기술을 수출할 수 있는 역량이 충분하다”고 강조했다. 이어 “한국은 원전 기술에 있어 세계적으로 명성이 있는 국가라는 것은 전 세계가 다 알고 있는 사실”이라고 말했다.비롤 사무총장은 국제 에너지 분야의 최고 권위자다. IEA는 1973년 제1차 석유파동 직후 에너지 위기에 공동 대응하기 위해 1974년 10월 파리에서 설립된 에너지 분야 국제기구다. 전 세계 에너지 수요의 75%를 차지하는 45개 국가를 회원국·준회원국으로 두고 있다.이날 개막한 기후산업국제박람회는 29일까지 열리는 ‘에너지슈퍼위크’의 핵심 행사다. 한국 정부와 IEA, 세계은행(WB)이 함께 대규모 국제행사로 개최했다. 이번 행사는 ‘Energy for AI, AI for Energy(AI 혁명과 에너지혁명이 함께 가야 미래가 열린다)’를 대주제로 전시회, 12개 컨퍼런스, 60여개 부대행사가 진행된다.김민석 국무총리는 개회사에서 “에너지고속도로 구축, 전력망 확충, 재생에너지 전환을 통해 탄소중립을 실현하고 에너지 안보와 경제성장을 동시에 이루겠다”며 “AI와 에너지가 이끄는 지속가능한 미래를 위해 전 세계와 협력해 나가겠다”고 밝혔다.