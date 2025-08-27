[서울데이터랩]알테오젠 3.62% 하락하며 코스닥 시장 혼조세

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

코스닥 시가총액 상위 종목들이 대체로 혼조세를 보이고 있다.한국거래소에 따르면, 시가총액 1위인 알테오젠(196170)은 현재가 426,500원으로 전 거래일 대비 3.62% 하락하고 있다. 상장주식수 53,465주에 외국인비율이 14.35%이며, 거래량은 230,542주로 집계된다. PER은 241.78, ROE는 29.52를 기록하고 있다. 한편, 에코프로비엠(247540)은 131,100원으로 0.23% 상승하며 주가가 보합세를 유지하고 있다. 이 종목의 상장주식수는 97,801주이며, 외국인비율은 12.61%로 나타났다. 거래량은 161,603주이며, PER과 ROE는 각각 -138.15, -6.26으로 재정 상태가 불안정하다.에코프로(086520)는 55,400원으로 0.18% 하락하고 있으며 거래량은 435,324주를 기록하고 있다. 펩트론(087010)의 현재가는 314,500원으로 0.32% 상승했고, 거래량은 89,567주다. 파마리서치(214450)는 694,000원으로 2.39% 하락하며 거래량은 34,725주에 그치고 있다.한편 시가총액 20위권 종목들은 휴젤(145020) ▲1.58%, 리노공업(058470) ▲0.74%, 클래시스(214150) ▼1.88%, 에스엠(041510) ▼2.20%, 코오롱티슈진(950160) ▼1.55%, 실리콘투(257720) ▼1.38%, 케어젠(214370) ▲1.79%, JYP Ent.(035900) ▼2.09%, 이오테크닉스(039030) ▲2.15%, 셀트리온제약(068760) ▼0.38% 등의 성적을 기록하고 있다.현재 코스닥 시장은 외국인 비율과 거래량에 따라 등락이 엇갈리고 있다. 알테오젠과 에코프로비엠은 각각 하락세와 보합세를 보였고, 펩트론과 이오테크닉스는 상승세를 보이고 있다. 외국인비율과 거래량의 영향으로 주가의 변동성이 커지고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]