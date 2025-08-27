[서울데이터랩]금일 코스닥 거래량 1위 앱코 거래대금 400억 돌파

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

코스닥 거래량 상위 종목들이 전반적으로 엇갈린 흐름을 보인다.27일 한국거래소에 따르면, 앱코(129890)가 37,284,253주의 거래량으로 코스닥 종목 중 실시간 거래량 1위를 기록하고 있다. 현재 주가는 1,135원이며, 시가총액은 575억원이다. 거래대금은 40,088백만원으로 시가총액 대비 약 6.97%에 달하는 수준이다. 앱코의 등락률은 +27.96%로, 폭등세를 보이고 있다. PER은 12.07, ROE는 8.21로 나타나며, 이는 재무적으로 안정적인 모습을 보인다. 거래량 2위를 기록한 이스트아시아홀딩스(900110)는 28,300,156주의 거래량을 보이고 있으며, 현재 주가는 87원이다. 시가총액은 559억원이며, 거래대금은 2,523백만원으로 시가총액 대비 약 0.45%이다. 등락률은 -6.45%로 하락세를 보이고 있으며, PER은 7.25, ROE는 1.72이다.거래량 3위인 더블유에스아이(299170)는 22,629,195주가 거래되며, 현재가는 1,709원을 기록, 등락률은 +12.81%로 급등 중이다. 씨피시스템(413630)은 4위를 차지하며 15.22% 상승, 일승(333430)은 8.70% 상승하며 각각 18,796,596주와 18,595,953주의 거래량을 보이고 있다. 현대ADM(187660)은 11,524,251주 거래되며 7.39% 상승세를 나타내고 있다. 큐라티스(348080)는 10,482,231주의 거래량과 함께 26.76%의 급등세를 보이고 있다. KD(044180)는 하락률 -7.37%를 기록하며 9,911,217주가 거래되고 있다. 블루엠텍(439580)은 8,231,233주의 거래량과 함께 3.34%의 상승률을 보이며, 유디엠텍(389680)은 8,145,760주의 거래량으로 5.15% 상승 중이다.한편 거래량 상위 20위권 종목들은 대한광통신(010170) ▲8.02%, 재영솔루텍(049630) ▲4.85%, 팬스타엔터프라이즈(054300) ▲6.30%, 한라캐스트(125490) ▲4.89%, 삼화네트웍스(046390) ▲1.05%, 아이비젼웍스(469750) ▼2.80%, 좋은사람들(033340) ▲1.49%, 텔콘RF제약(200230) ▼0.26%, 우리기술(032820) ▲0.13%, 동방선기(099410) ▲7.79% 등의 성적을 기록했다.주목할 만한 종목으로는 앱코와 큐라티스가 있다. 앱코는 거래대금이 시가총액의 6.97%를 기록하며 폭등세를 보이고 있다. 큐라티스 역시 거래대금이 시가총액의 1.37%로 집중적인 매수세를 보이며 급등 중이다. 반면, 이스트아시아홀딩스는 거래대금이 시가총액 대비 0.45%에 불과한 가운데 하락세를 보이고 있다. KD 역시 거래대금이 3.82%로 시가총액 대비 높은 비율을 기록하고 있으나 하락세를 보이고 있다.전체 시장은 상승과 하락이 혼재된 흐름을 보이고 있으며, 일부 종목은 급등세를 기록하고 있다. 거래량 상위 종목들은 전반적으로 높은 거래대금을 기록하고 있으며, 투자자들의 활발한 매수 매도세가 관찰되고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]