[서울데이터랩]금일 코스피 거래량 1위 엔케이 거래대금 무려 4,220억 돌파

방금 들어온 뉴스

[서울데이터랩]금일 코스피 거래량 1위 엔케이 거래대금 무려 4,220억 돌파

정연호 기자
정연호 기자
입력 2025-08-27 13:18
수정 2025-08-27 13:18
이미지 확대


코스피 거래량 상위 종목들이 전반적으로 상승세를 보이고 있다.

27일 한국거래소에 따르면, 엔케이(085310)가 36,393,411주가 거래되며 코스피 종목 중 실시간 거래량 1위를 기록하고 있다. 현재 주가는 1,164원이며, 시가총액 대비 4,220억 원의 거래대금이 발생해 시장에서 큰 관심을 받고 있다. 이는 시가총액의 무려 4595.98%에 달하는 수준으로, 투자 심리가 급격히 움직이고 있음을 시사한다. PER은 -58.20, ROE는 0.50으로 재무 지표상에서는 다소 불안한 모습을 보인다. 모나미(005360)는 15,725,187주가 거래되며 거래량 2위를 차지했다. 현재 주가는 2,985원이지만 시가총액 대비 4,718억 원의 거래대금이 발생해 8366.31%에 달하는 거래가 이루어지고 있다. PER -8.53, ROE -5.66으로 역시 재무 상태는 불안정하다.

삼성중공업(010140)은 11,031,926주가 거래되며 거래량 3위를 기록 중이다. 현재 주가는 21,800원으로, 등락률은 5.83%에 달하고 있다. 삼성전자(005930)는 0.57%의 등락률을 기록하며 7,291,669주가 거래되고 있고, 두산퓨얼셀(336260)은 0.91%의 등락률과 함께 4,484,834주가 거래 중이다. 두산에너빌리티(034020)는 0.79%의 등락률로 3,521,155주가 거래되고 있다. 비에이치(090460)는 9.30% 상승하며 2,843,005주가 거래되고 있으며, TP(007980)는 3.47% 상승한 상태로 2,769,475주가 거래되고 있다. 한화오션(042660)은 1.11% 상승하며 2,272,750주의 거래량을 보이고 있으며, 대우건설(047040)은 2,144,673주가 거래 중으로, 1.17% 하락했다.



한편 거래량 상위 20위권 종목들은 아센디오(012170) ▼0.33%, 신원(009270) ▼0.51%, STX엔진(077970) ▲1.30%, SK하이닉스(000660) ▼1.53%, 와이투솔루션(011690) ▼1.85%, HD현대미포(010620) ▲10.34%, HJ중공업(097230) ▼1.16%, 하이스틸(071090) ▼4.12%, 카카오(035720) ▼2.00%, 대한해운(005880) ▼1.65% 등의 성적을 기록하고 있다.

주목할 만한 종목으로는 급등세를 보이는 엔케이와 모나미가 있다. 엔케이는 거래대금이 시가총액의 약 4595.98%에 달하며, 모나미는 8366.31%에 달하고 있다. 반면, 하락세를 보이는 SK하이닉스와 카카오는 각각 1.53%, 2.00% 하락하며 거래대금이 시가총액의 1.98%, 28.39%를 기록하고 있다.

전체적으로 코스피 시장은 상승세가 우세한 가운데, 투자자들의 관심이 특정 종목에 집중되고 있는 모습이다. 이러한 시장 흐름은 투자자들에게 다양한 기회를 제공하고 있다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]
정연호 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
위로