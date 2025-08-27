다이소에 바디케어까지? 천일염 바디케어 전문 브랜드의 생활용품점 진출

이미지 확대 (사진=솔테라피 제공) 닫기 이미지 확대 보기 (사진=솔테라피 제공)

“피부 관리하려면 전문샵에 가야 한다고 생각했는데, 이제는 생활용품점에서도 품질 좋은 바디케어 제품을 쉽게 찾을 수 있어요.”서울에 거주하는 직장인 A씨(32)는 최근 바디케어 제품을 구입하며 이렇게 말했다. 코로나19 이후 ‘홈스파’ 문화가 확산하면서 바디워시·스크럽·입욕제 등 바디케어 제품의 유통 채널이 빠르게 넓어지고 있다.이런 가운데 국산 천일염 전문 바디케어 브랜드 솔테라피가 바디워시·바디스크럽·입욕제를 다이소에 동시에 선보이며 주목받고 있다. 솔테라피는 프랑스 게랑드산 소금보다도 높은 미네랄 함량을 자랑하는 우리나라 천일염의 우수성을 바디케어 제품에 담아내고 있다.솔트앤오일 바디스크럽은 서해 갯벌 천일염을 특별한 공정을 거쳐 처리한 소금을 사용해 저자극 인증을 받은 제품이다. 이 소금 입자가 각질을 부드럽게 정리하면서도 민감한 피부에도 부담 없이 사용할 수 있는데, 천일염의 삼투압 작용으로 피부 노폐물 배출을 돕고, 풍부한 미네랄 성분이 항균항염 효과가 있다.특히 풍부한 오일 성분이 각질 제거 후에도 촉촉한 보습감을 유지시켜주며, 고급스러운 향과 은은하게 남는 잔향이 샤워 시간을 한층 더 특별하게 만들어준다. 솔트아크네 바디워시는 천일염의 정화 효과와 유칼립투스 향이 조화를 이루어 여름철 땀과 피지로 지친 피부에 적합하며, 배쓰솔트는 천일염과 함께 쑥, 쌀, 벌꿀 등 자연 유래 성분을 활용해 하루의 피로를 말끔히 씻어내는 ‘화이트 모먼트’를 선사한다.업계 관계자는 “천일염이라는 우리나라 고유 자원의 가치를 바디케어에 접목시킨 전문 브랜드가 생활용품점에서 만날 수 있게 된 점은 소비자들에게 좋은 기회”라며 “합리적인 가격으로 전문 브랜드의 노하우를 경험할 수 있어 바디케어 시장 확대에 긍정적 영향을 미칠 것”이라고 전망했다.