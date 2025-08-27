제이에스티나, 주얼리 프리뷰 체험 서비스 ‘J Fitting Room’ 선보여

제이에스티나, 주얼리 프리뷰 체험 서비스 'J Fitting Room' 선보여

입력 2025-08-27 09:06
수정 2025-08-27 09:06
이미지 확대
(사진=제이에스티나 제공)
(사진=제이에스티나 제공)


글로벌 럭셔리 브랜드 제이에스티나(J.ESTINA)가 ‘잘파 세대’의 경험 중심 소비 트렌드를 반영한 새로운 체험형 서비스 ‘J Fitting Room’을 선보인다.

‘‘J Fitting Room’은 합리적인 가격으로 30일간 주얼리를 직접 착용해 본 뒤 구매 여부를 결정할 수 있는 프리뷰 체험 서비스다. 이를 통해 소비자는 자신의 취향에 꼭 맞는 주얼리를 신중하게 선택할 수 있으며, 보다 책임감 있는 소비를 실현할 수 있다. 만족스러운 경험 후 구매를 결정하면 특별 쿠폰 혜택도 제공된다.

제이에스티나 관계자는 “J Fitting Room은 주얼리를 단순히 판매하는 것을 넘어, ‘직접 착용하고 느끼는 경험’으로 소비 가치를 확장하는 서비스”라며, “앞으로도 잠재고객과의 접점을 넓히고, 그들의 라이프스타일과 소비 패턴에 맞춘 차별화된 체험형 콘텐츠를 선보일 것” 이라고 전했다.

이번 ‘J Fitting Room’은 제이에스티나 본사 빌딩 내 쇼룸에서 파일럿 형태로 운영되며, 향후 고객 반응과 데이터 분석을 바탕으로 점진적인 확대를 계획하고 있다.

온라인뉴스팀
