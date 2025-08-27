[서울데이터랩]OKX 토큰·XDC 네트워크·모포, 24시간 하락률 상위

방금 들어온 뉴스

[서울데이터랩]OKX 토큰·XDC 네트워크·모포, 24시간 하락률 상위

정연호 기자
정연호 기자
입력 2025-08-27 08:41
수정 2025-08-27 08:41
글로벌 가상자산 시황 중계 사이트 코인마켓캡(CoinMarketCap)에 따르면, OKX 토큰은 24시간 동안 4.79% 하락하며 가장 큰 하락폭을 기록했다. OKX 토큰의 현재 가격은 23만 739원이며, 시가총액은 약 4조 8455억 원이다. OKX 토큰은 OKX 거래소에서 사용되는 유틸리티 토큰으로, 거래 수수료 할인을 비롯한 다양한 혜택을 제공한다.

XDC 네트워크는 3.08%의 하락률을 보였다. XDC의 가격은 108원이며, 시가총액은 약 1조 9179억 원이다. XDC 네트워크는 블록체인 기반의 하이브리드 플랫폼으로, 금융 기관과 기업을 위한 효율적인 거래 환경을 제공하는 것을 목표로 한다.

모포는 0.42%의 하락을 기록했다. 모포의 현재 가격은 3305원이며, 시가총액은 약 1조 857억 원이다. 모포는 탈중앙화 금융(DeFi) 플랫폼으로, 사용자 간의 자산 대출 및 차입을 지원한다.

레오는 0.28% 하락했으며, 현재 가격은 1만 3269원이다. 레오의 시가총액은 약 12조 2484억 원으로, 암호화폐 거래소 비트파이넥스(Bitfinex)의 유틸리티 토큰으로 활용된다.

게이트 토큰은 0.11%의 하락세를 보이며, 가격은 2만 3781원이다. 시가총액은 약 2조 9230억 원으로, 게이트아이오(Gate.io) 거래소의 주요 토큰으로 기능하고 있다.



한편, 유에스디코인은 0.05% 하락하며 1394원에 거래되고 있다. 같은 시각 다이는 0.01% 하락한 1394원에 거래되고 있다. USDe는 하락 없이 가격이 유지되었으며, 가격은 1396원이다. 페이팔 USD는 소폭 상승하여 0.02%의 등락률을 보이며, 현재 1394원에 거래되고 있다. USD1과 퍼스트 디지털 USD는 각각 0.03% 상승한 1395원과 1391원에 거래되고 있다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]
정연호 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
