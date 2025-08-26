[서울데이터랩]알테오젠과 HLB, 코스닥 시가총액 1위와 최대 하락폭 기록

[서울데이터랩]알테오젠과 HLB, 코스닥 시가총액 1위와 최대 하락폭 기록

정연호 기자
정연호 기자
입력 2025-08-26 12:55
수정 2025-08-26 12:55
알테오젠(196170)이 전 거래일 대비 0.34% 상승하며 시가총액 1위를 차지했다 HLB(028300)는 2.02% 하락으로 가장 큰 등락폭을 기록했다

에이비엘바이오(298380)는 3.83% 상승세를 보였고 에스엠(041510)이 3.12%로 뒤를 이었다 코오롱티슈진(950160)은 5.99%로 가장 큰 상승폭을 기록했다

코스닥 주요 종목들이 다양한 흐름을 보이고 있다

한국거래소에 따르면, 시가총액 1위인 알테오젠은 현재가 439,500원으로 전 거래일 대비 0.34% 상승 중이다. 이 종목은 외국인비율 14.34%에 거래량 178,745주를 보이며, PER 249.15, ROE 29.52로 재무지표에서 안정적인 모습을 보이고 있다. 시가총액 2위 에코프로비엠(247540)은 131,200원으로 0.46% 하락세를 보이며, 거래량은 117,195주에 달한다. 외국인비율은 12.56%이며, PER과 ROE는 각각 -138.25와 -6.26으로 재정 상태가 부진한 모습을 보이고 있다.

상승세를 보이는 주요 종목으로는 펩트론(087010)이 1.27%, 파마리서치(214450)가 0.72%, 리가켐바이오(141080)가 0.88%, 에이비엘바이오가 3.83%, 삼천당제약(000250)이 0.60% 상승 중이다. 하락세를 보이는 종목으로는 에코프로(086520)가 0.54%, 레인보우로보틱스(277810)가 0.17%, HLB가 2.02% 하락했다.



한편, 시가총액 20위권 종목들은 휴젤(145020) ▲0.48%, 리노공업(058470) ▲0.53%, 클래시스(214150) ▼1.30%, 에스엠 ▲3.12%, 코오롱티슈진 ▲5.99%, 실리콘투(257720) ▲0.32%, JYP Ent.(035900) ▼0.13%, 케어젠(214370) ▼1.39%, 이오테크닉스(039030) ▼0.47%, 셀트리온제약(068760) ▼0.74% 등의 성적을 기록하고 있다.

전체적으로 코스닥 시장은 다양한 종목에서 상승과 하락이 혼재되어 있는 모습을 보이고 있다. 외국인 비율과 거래량이 높은 종목들은 상대적으로 안정적인 움직임을 보이나, 일부 종목은 큰 변동성을 나타내고 있다. 특히 HLB와 같은 종목은 거래량이 많음에도 불구하고 큰 하락폭을 보이며 시장 흐름에 불확실성을 더하고 있다.

외국인 비율이 높은 종목들이 대체로 긍정적인 흐름을 보이나, PER과 ROE가 부진한 일부 종목들은 하락세를 면치 못하고 있다. 거래량이 많은 종목 중에서는 에이비엘바이오가 3.83% 상승하며 시장의 주목을 받고 있다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]
