[서울데이터랩]개장 직후 인기 검색 종목 20選

오늘(8월 26일) 오전 9시에 개장한 국내 증시에서 두산에너빌리티(034020)가 개장 5분 만에 9.58%의 검색비율을 기록하며 많은 투자자들의 관심을 받고 있다. 두산에너빌리티의 현재가는 63,600원으로 전 거래일 대비 3.49%(2,300원) 하락했다. 거래량은 690,154주를 기록했다.이어 한화오션(042660)이 검색비율 2위를 기록하며 0.17%의 하락세를 기록하고 있다. 검색비율 3위의 삼성전자(005930)는 0.70% 하락하며 출발했다. 검색비율 4위 삼성중공업(010140)은 개장 초반부터 0.75%의 상승률을 보이고 있다. 검색비율 5위 아난티(025980)는 3.56% 상승하며 강세를 보이고 있다.6위 대한조선(439260)은 등락률 3.64%로 상승세를 보이고 있다. 7위 SK하이닉스(000660)는 0.19%의 등락률로 주가가 소폭 상승 중이다. 8위 지투지바이오(456160)는 9.31%의 상승세를 보이고 있다. 9위 로보티즈(108490)는 2.18% 하락하며 출발하고 있다. 10위 카카오(035720)는 하락률 0.77%로 주가가 다소 하락하고 있다.이 밖에도 대아티아이(045390) ▲2.69%, 한전기술(052690) ▼5.63%, 에이비엘바이오(298380) ▼2.14%, 알테오젠(196170) ▼0.80%, 한국전력(015760) ▼2.74%, 현대로템(064350) ▼1.53%, HD현대중공업(329180) ▼1.13%, NAVER(035420) ▼1.11%, 한화시스템(272210) ▼0.94%, 현대차(005380) ▼0.23% 등이 많이 검색되고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]