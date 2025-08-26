[서울데이터랩]모포 펌프 에테나 1시간 상승률 상위

이미지 확대
닫기 이미지 확대 보기
글로벌 가상자산 시황 중계 사이트 코인마켓캡(CoinMarketCap)에 따르면, 2023년 10월 27일 기준, 지난 1시간 동안 시가총액 300위권 내 가상자산 중 가장 높은 상승률을 기록한 종목은 모포(MOFO)입니다. 모포는 현재 3561원에 거래되고 있으며, 1시간 동안 3.27%의 상승률을 보였습니다. 24시간 기준으로는 2.34% 상승하며 안정적인 상승세를 유지하고 있습니다. 모포의 24시간 거래량은 약 864억 4424만 원이며, 시가총액은 약 1조 1699억 원으로 89위에 자리하고 있습니다.
펌프(PUMP)는 1시간 동안 1.35% 상승하며, 현재 4.01원에 거래되고 있습니다. 그러나 24시간 기준으로는 -2.95% 하락한 모습을 보이고 있어 단기적인 변동성이 눈에 띕니다. 펌프의 24시간 거래량은 3447억 4898만 원으로, 시가총액은 약 1조 4190억 원을 기록하며 76위에 랭크되어 있습니다.
에테나(ETHENA)는 현재 903원에 거래되고 있으며, 1시간 동안 0.59% 상승했습니다. 그러나 24시간 동안은 -6.33% 하락하며 변동성이 큰 모습을 보이고 있습니다. 에테나의 24시간 거래량은 1조 1870억 원이며, 시가총액은 약 5조 9841억 원으로 30위에 위치하고 있습니다.
OKX 토큰(OKT)은 현재 25만 4275원에 거래되고 있으며, 1시간 동안 0.13% 상승했습니다. 24시간 기준으로는 -8.44% 하락했으며, 거래량은 5418억 95만 원입니다. 시가총액은 5조 3397억 원으로 33위에 자리하고 있습니다.
레오(LEO)는 1만 3319원에 거래되며, 1시간 동안 0.12% 상승했습니다. 24시간 동안은 0.19% 상승하며 상대적으로 안정적인 흐름을 보이고 있습니다. 레오의 24시간 거래량은 15억 5300만 원이며, 시가총액은 12조 2941억 원으로 19위에 위치하고 있습니다.
닫기 이미지 확대 보기
같은 시각, 비트토렌트(BTT)는 0.00098361원에 거래되며 1시간 동안 0.06% 상승했습니다. 크로노스(CRO)는 223원에 거래되며 0.01% 상승한 모습을 보였습니다. 쿠코인 토큰(KCS) 역시 1만 7820원에 거래되며 0.01% 상승했습니다.
[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지