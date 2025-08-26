[서울데이터랩]월드코인 모포 맨틀 1시간 상승률 상위

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

글로벌 가상자산 시황 중계 사이트 코인마켓캡(CoinMarketCap)에 따르면, 현재 시각 기준으로 암호화폐 시장에서 1시간 상승률이 가장 높은 종목은 월드코인(WLD)이다. 월드코인은 현재 1,324원에 거래되고 있으며, 최근 1시간 동안 4.25% 상승했다. 다만 24시간 기준으로는 1.36% 하락한 모습을 보이고 있다. 월드코인의 24시간 거래량은 4,039억 원을 기록하며, 시가총액은 약 2조 5,958억 원으로 시장 순위 50위를 차지하고 있다.두 번째로 높은 상승률을 기록한 종목은 모포(MORPH)이다. 모포는 현재 3,451원에 거래되며, 1시간 내 2.70%의 상승률을 보여주고 있다. 24시간 기준으로는 0.17% 상승했다. 모포의 24시간 거래량은 715억 원이며, 시가총액은 1조 1,338억 원으로 순위 92위를 차지하고 있다.맨틀(MANTLE) 역시 주목할 만한 상승세를 보이고 있다. 현재 1,644원에 거래되고 있는 맨틀은 1시간 내 2.03% 상승했으나, 24시간 기준으로는 2.64% 하락했다. 맨틀의 거래량은 7,933억 원으로 상당히 활발하며, 시가총액은 5조 5,345억 원으로 시가총액 순위 32위를 기록하고 있다.한편, 알고랜드(ALGO)는 1시간 상승률 1.89%를 기록하며 365원에 거래되고 있다. 24시간 상승률은 1.58%로 긍정적인 모습을 보이고 있다. 하이퍼리퀴드(HYPER)는 현재 6만 4,149원에 거래되며, 1시간 동안 1.80% 상승했다. 24시간 기준으로는 4.13% 상승하여 긍정적인 흐름을 유지하고 있다.같은 시각 커브 파이낸스 토큰(CRV)은 1시간 상승률 1.80%를 기록하며 1,176원에 거래되고 있으나, 24시간 기준으로는 4.68% 하락했다. 아이오타(IOTA)는 275원에 거래되며 1시간 상승률 1.33%를 기록, 24시간 기준으로는 1.04% 하락했다. 팬케이크스왑(CAKE)은 1시간 상승률 1.24%로 3,694원에 거래 중이며, 24시간 동안 1.54% 하락했다.비앤비(BNB)는 1시간 상승률 1.23%를 기록하며 120만 8,577원에 거래되고 있고, 24시간 기준으로는 0.37% 상승했다. 마지막으로 에이다(ADA)는 1시간 동안 1.15% 상승하여 1,211원에 거래되고 있으며, 24시간 기준으로는 2.89% 하락했다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]