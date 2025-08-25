[서울데이터랩]아센디오 16.21% 상승…금일 증시 상승률 1위로 마감

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

25일 오후 15시 35분 아센디오(012170)가 등락률 +16.21%로 상승률 1위로 마감했다. 아센디오는 장 중 10,498,571주가 거래되었으며 주가는 전 거래일 대비 325원 오른 2,330원에 마감했다.한편 아센디오의 PER은 -1.36으로, ROE는 -32.60%를 기록하며 부정적인 수익성을 나타냈다.이어 상승률 2위 화인베스틸(133820)은 주가가 13.52% 급등하며 종가 1,705원에 상승 마감했다. 상승률 3위 에이블씨엔씨(078520)의 주가는 12,480원으로 10.25% 상승하며 활약했다. 상승률 4위 부국증권(001270)은 9.98% 상승하며 57,300원에 마감했다. 상승률 5위 유니퀘스트(077500)는 9.65%의 상승세를 타고 종가 6,250원에 마감했다.6위 대한유화(006650)는 종가 112,500원으로 9.12% 상승 마감했다. 7위 코오롱(002020)은 종가 40,150원으로 7.35% 상승 마감했다. 8위 백산(035150)은 종가 14,180원으로 7.34% 상승 마감했다. 9위 SK스퀘어(402340)는 종가 144,800원으로 7.10% 상승 마감했다. 10위 현대오토에버(307950)는 종가 162,000원으로 7.07% 상승 마감했다.이밖에도 이수페타시스(007660) ▲6.94%, 한전산업(130660) ▲6.11%, 두산에너빌리티(034020) ▲5.95%, 두산밥캣(241560) ▲5.93%, 한화투자증권(003530) ▲5.90%, 포스코인터내셔널(047050) ▲5.71%, 에코프로머티(450080) ▲5.69%, 대한해운(005880) ▲5.60%, 한국앤컴퍼니(000240) ▲5.40%, SNT다이내믹스(003570) ▲5.19% 등을 기록하며 금일 증시를 상승으로 마감했다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]