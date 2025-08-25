[서울데이터랩]아센디오 16.21% 상승…금일 증시 상승률 1위로 마감

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

[서울데이터랩]아센디오 16.21% 상승…금일 증시 상승률 1위로 마감

정연호 기자
정연호 기자
입력 2025-08-25 16:23
수정 2025-08-25 16:23
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대


25일 오후 15시 35분 아센디오(012170)가 등락률 +16.21%로 상승률 1위로 마감했다. 아센디오는 장 중 10,498,571주가 거래되었으며 주가는 전 거래일 대비 325원 오른 2,330원에 마감했다.

한편 아센디오의 PER은 -1.36으로, ROE는 -32.60%를 기록하며 부정적인 수익성을 나타냈다.

이어 상승률 2위 화인베스틸(133820)은 주가가 13.52% 급등하며 종가 1,705원에 상승 마감했다. 상승률 3위 에이블씨엔씨(078520)의 주가는 12,480원으로 10.25% 상승하며 활약했다. 상승률 4위 부국증권(001270)은 9.98% 상승하며 57,300원에 마감했다. 상승률 5위 유니퀘스트(077500)는 9.65%의 상승세를 타고 종가 6,250원에 마감했다.

6위 대한유화(006650)는 종가 112,500원으로 9.12% 상승 마감했다. 7위 코오롱(002020)은 종가 40,150원으로 7.35% 상승 마감했다. 8위 백산(035150)은 종가 14,180원으로 7.34% 상승 마감했다. 9위 SK스퀘어(402340)는 종가 144,800원으로 7.10% 상승 마감했다. 10위 현대오토에버(307950)는 종가 162,000원으로 7.07% 상승 마감했다.



이밖에도 이수페타시스(007660) ▲6.94%, 한전산업(130660) ▲6.11%, 두산에너빌리티(034020) ▲5.95%, 두산밥캣(241560) ▲5.93%, 한화투자증권(003530) ▲5.90%, 포스코인터내셔널(047050) ▲5.71%, 에코프로머티(450080) ▲5.69%, 대한해운(005880) ▲5.60%, 한국앤컴퍼니(000240) ▲5.40%, SNT다이내믹스(003570) ▲5.19% 등을 기록하며 금일 증시를 상승으로 마감했다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]
정연호 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
10월10일을 임시공휴일로 지정해야할까요?
오는 10월 개천절(3일)과 추석(6일), 한글날(9일)이 있는 기간에 10일(금요일)을 임시공휴일로 지정시 열흘간의 황금연휴가 가능해 기대감이 커지고 있다. 하지만 정부는 아직까지는 이를 검토하지 않고 있다고 선을 그었다. 다음 기사를 읽어보고 황금연휴에 대한 당신의 의견을 남겨주세요.
1. 10일을 임시공휴일로 지정해야한다.
2. 10일을 임시공휴일로 지정할 필요없다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
닫기
광고삭제
광고삭제
위로