매일 쓰는 기미·잡티 패치 ‘다크스팟 솔루션 멀티패치’ 출시

마이크로니들 패치 전문 브랜드 아르페(ARTPE)가 기미와 잡티 같은 색소침착 고민을 해결하기 위한 신제품 ‘다크스팟 솔루션 멀티패치’를 내놓았다.이 제품은 피부과 시술 없이도 눈에 띄는 기미나 잡티 부위에 붙여 간편하게 관리할 수 있는 저자극 마이크로니들 패치다. 매일 사용할 수 있어 꾸준히 관리하려는 소비자들의 니즈를 반영했다.아르페 멀티패치의 가장 큰 특징은 ‘더블케어’ 기술이다. 150마이크로미터(μm) 크기의 미세 바늘에 아르페가 자체 개발한 ‘나노 화이트 트리니티’ 성분을 담아 피부 속까지 전달하고, 동시에 나노지질입자(NLP) 기술을 적용해 흡수력은 높이고 자극은 줄였다. 이는 국내에서 처음으로 마이크로니들에 나노지질입자 기술을 적용한 사례다.‘나노 화이트 트리니티’에는 △피부 톤 개선 성분인 4-부틸레조시놀, △세포 에너지 대사와 관련된 NMN(니코틴아마이드 모노뉴클레오타이드), △항산화 성분인 글루타티온이 들어 있다. 이 세 가지 성분이 함께 작용해 칙칙해진 피부를 맑고 건강하게 가꿔주는 것이 목표다.더마젝 백경래 대표는 “멀티패치는 기존 마이크로니들 패치의 장점을 살리면서도 성분 전달력과 사용 편의성을 높인 제품”이라며 “매일 쓸 수 있는 저자극 솔루션으로 기미 케어에 최적화됐다”고 말했다.이번 신제품은 1파우치에 8개입으로 구성돼 있으며, 특정 부위 집중 관리나 여러 부위를 동시에 관리할 수 있다. 제품은 8월 26일부터 네이버스토어, 자사몰, 쿠팡 등에서 판매된다.