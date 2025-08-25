[서울데이터랩]금일 코스피 거래량 1위 아센디오 거래대금 166억 돌파

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

닫기 이미지 확대 보기

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

코스피 거래량 상위 종목들이 전반적으로 엇갈린 흐름을 보인다.25일 한국거래소에 따르면, 아센디오(012170)가 7,187,665주가 거래되며 코스피 종목 중 실시간 거래량 1위를 차지하고 있다. 거래대금은 16,682백만원으로 시가총액의 6.49%에 달하며, 등락률은 +17.96%로 급등세를 보인다. PER -1.38, ROE -32.60으로, 재무 지표는 부진하지만 강한 매수세가 유입되고 있는 모습이다. 삼성전자(005930)는 6,752,114주가 거래되며 거래량 2위를 기록하고 있으며, 거래대금은 481,659백만원으로 시가총액의 1.14%에 해당한다. 현재 주가는 71,350원으로 보합권에 머물러 있으며, PER 15.94, ROE 9.03을 기록 중이다.두산에너빌리티(034020)는 65,400원으로 5.14% 상승하며, 거래량 6,187,077주를 기록하고 있다. 대한해운(005880)은 1,803원으로 5.13% 상승하며, 거래량은 5,989,751주다. 와이투솔루션(011690)은 3,145원으로 4.66% 상승하며, 거래량은 4,788,043주에 달한다. 삼성중공업(010140)은 19,890원으로 0.20% 상승하며, 한화투자증권(003530)은 5,720원으로 5.54% 상승 중이다. 미래에셋증권(006800)은 18,300원으로 2.87% 상승하고 있으며, 한화오션(042660)과 신원(009270)은 각각 1.05% 하락, 1.27% 하락 중이다.한편 거래량 상위 20위권 종목들은 대우건설(047040) ▼1.72%, HJ중공업(097230) ▲0.43%, 한국전력(015760) ▼1.68%, 이수페타시스(007660) ▲8.63%, 에이블씨엔씨(078520) ▲12.63%, TP(007980) ▼2.30%, 하이스틸(071090) ▼7.24%, 에이프로젠(007460) ▲1.76%, LG디스플레이(034220) ▲1.40%, SK하이닉스(000660) ▲3.39% 등의 성적을 기록하고 있다.주목할 만한 종목으로는 높은 상승률을 보이는 아센디오와 에이블씨엔씨가 있다. 아센디오는 시가총액 대비 거래대금 비율이 6.49%로, 강한 매수세가 관찰된다. 에이블씨엔씨는 12.63%의 상승률을 기록하며, 거래량이 상대적으로 적지만 주가 상승에 주목받고 있다. 하락률이 높은 종목으로는 하이스틸과 TP가 있다. 하이스틸은 7.24% 하락했으며, 거래대금이 시가총액 대비 0.79%에 머무르고 있어 투자 심리가 위축된 모습이다.전체적으로 코스피는 특정 종목들이 강한 매수세에 힘입어 상승하는 반면, 일부 종목은 부진을 면치 못하고 있다. 시장의 흐름은 여전히 혼조세를 보이며, 투자자들은 개별 종목의 퍼포먼스에 주목하고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]