[서울데이터랩]레인보우로보틱스 주가 10.08% 상승하며 두각을 나타내다

레인보우로보틱스(277810) 주가 10.08% 상승하며 두각을 나타내다알테오젠(196170) 3.79% 에코프로비엠(247540) 2.89% 에코프로(086520) 2.79%코스닥 상위 종목들이 상승세를 보이고 있다.한국거래소에 따르면, 시가총액 1위 알테오젠(액면가 500원)은 현재가 438,000원으로 전 거래일 대비 3.79% 상승했다. 상장주식수 53,465주에 외국인비율이 14.34%인 알테오젠은 거래량 205,234주를 기록하며 활발한 거래를 보이고 있다. 반면, PER 248.30, ROE 29.52로 재무 지표는 다소 불안정한 상태다. 에코프로비엠(액면가 500원)은 현재가 131,900원으로 2.89% 상승했으며, 외국인비율이 12.52%에 달한다. PER -138.99, ROE -6.26을 기록하고 있으며, 거래량은 232,080주다.시가총액 3위 에코프로는 2.79% 상승한 55,200원에 거래되고 있으며, 거래량은 317,466주로 나타났다. 레인보우로보틱스는 10.08% 급등하여 289,500원에 거래 중이며, 거래량은 601,726주로 가장 활발하다. 리가켐바이오(141080)와 에이비엘바이오(298380)는 각각 4.46%, 7.09% 상승했으며, 거래량은 각각 255,363주, 1,121,069주로 확인됐다.한편, 시가총액 20위권 종목들은 휴젤(145020) ▲1.15%, 리노공업(058470) ▲3.45%, 클래스 ▲0.37%, 에스엠(041510) ▲0.35%, 코오롱티슈진(950160) ▲0.54%, 실리콘투(257720) ▼2.65%, JYP Ent.(035900) ▲0.78%, 케어젠(214370) ▲0.80%, 이오테크닉스(039030) ▲1.44%, 셀트리온제약(068760) ▲1.13% 등의 성적을 기록하고 있다.전체 시장은 상승세를 보이고 있으며, 외국인 비율과 거래량에 따라 종목들의 등락이 달라지고 있다. 특히, 거래량이 많은 종목들이 상대적으로 높은 상승률을 기록했다. 레인보우로보틱스와 에이비엘바이오가 그 예시다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]