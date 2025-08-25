[서울데이터랩]두산에너빌리티 5.14% 급등 주목받아

방금 들어온 뉴스

정연호 기자
입력 2025-08-25 13:06
수정 2025-08-25 13:06
코스피 주요 종목들이 다양한 주가 흐름을 보이고 있다.

현재 시가총액 1위인 삼성전자(005930)(액면가 100원)는 71,300원으로 전 거래일 대비 0.14% 하락하며 보합세를 유지하고 있다. 외국인비율이 50.56%로 높은 이 종목은 거래량 6,675,248주를 기록했으며, PER은 15.93, ROE는 9.03으로 재정 상태가 안정적이다. 반면, 시가총액 2위인 SK하이닉스(000660)(액면가 5,000원)는 259,250원으로 전 거래일 대비 3.29% 상승하며 강한 상승세를 보이고 있다. 외국인비율이 55.07%인 SK하이닉스는 거래량 1,421,473주를 기록했으며, PER 6.54, ROE 31.06으로 실적이 매우 우수하다.

LG에너지솔루션(373220)은 2.52% 상승하며 376,750원에 거래되고 있으며, 두산에너빌리티(034020)는 5.14%의 급등세를 보이며 65,400원에 거래되고 있다. 반면, HD현대중공업(329180)은 0.52% 하락하여 480,500원에 거래되고 있다.



한편 시가총액 20위권 종목들은 기아(000270) ▼0.29%, 셀트리온(068270) ▲0.35%, NAVER(035420) ▲1.13%, 한화오션(042660) ▼1.67%, 신한지주(055550) ▲0.15%, 카카오(035720) ▲1.10%, 삼성물산(028260) ▼0.57%, 삼성생명(032830) ▲1.15%, 현대모비스(012330) ▼1.00%, HD한국조선해양(009540) ▲0.42% 등의 성적을 기록하고 있다.

전체적으로 주요 종목들이 엇갈린 흐름을 보이며, 외국인 투자자들의 매수세가 강하게 작용하고 있다. 거래량이 많은 SK하이닉스와 두산에너빌리티는 각각의 상승세에 힘을 더하고 있으며, 외국인비율이 상대적으로 높은 종목들 역시 긍정적인 흐름을 이어가고 있다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]
