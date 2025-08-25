“화려한 라인업과 워터쇼로 여름의 대미 장식”… 오비맥주 카스, ‘2025 카스쿨 페스티벌’ 성료

닫기 이미지 확대 보기
오비맥주 카스가 화려한 라인업과 워터쇼로 구성된 야외 뮤직 페스티벌 ‘2025 카스쿨 페스티벌(CassCool Festival)’을 23일 서울랜드에서 개최했다. 2025 카스쿨 페스티벌은 전년보다 더욱 강력해진 라인업과 워터쇼, 다채로운 브랜드 체험형 프로그램을 마련해 막바지 여름 관객들에게 잊지 못할 경험을 선사했다. (사진제공=오비맥주)
오비맥주 카스가 지난 23일 서울랜드에서 ‘2025 카스쿨 페스티벌(CassCool Festival)’을 개최했다. 현장 곳곳에는 카스의 청량함을 오감으로 체험할 수 있는 다양한 공간이 마련됐다. 관객들은 신나는 음악과 함께 신규 디자인의 모티브가 된 폭포를 형상화한 ‘카스케이드 포토존’과 ‘약수터 컨셉의 시음존’에서 시원한 생맥주를 즐겼다. (사진제공=오비맥주)
페스티벌을 찾은 관객들이 현장에 마련된 포토존 앞에서 사진을 찍으며 즐거운 시간을 보내고 있다. (사진제공=오비맥주)
