노벨피아 '2025 노벨피아 밀리언 클래스' 성료

방금 들어온 뉴스

노벨피아 ‘2025 노벨피아 밀리언 클래스’ 성료

입력 2025-08-26 09:00
수정 2025-08-26 09:00
- 수료생 전원 창작지원금·프로모션 지원, 8월 25일 전용 이벤트까지
주식회사 메타크래프트가 운영하는 웹소설 플랫폼 ‘노벨피아’의 작가 양성 프로젝트 ‘2025 노벨피아 밀리언 클래스’가 지난 8월 23일 수료식을 끝으로 성황리에 마무리됐다.

‘2025 노벨피아 밀리언 클래스’는 노벨피아 인기 IP를 함께 만들어갈 차세대 작가를 발굴하고 육성하기 위해 기획된 프로젝트다. 지난 7월 19일부터 8월 23일까지 매주 토요일 총 6주간 오프라인 강의가 진행됐으며, 실전 집필 위주의 커리큘럼을 통해 실제 연재에 도움이 되는 집필 기술과 역량 강화에 집중했다.

특히 ‘용사파티 때려치웁니다’의 NariaTa 작가와 ‘천하제일인의 소꿉친구’의 우비람 작가가 직접 참여해 ▲작품 빌드업과 극적 장면 연출 ▲시놉시스 및 캐릭터 시트 작성법 ▲장기 연재 노하우 등을 주제로 특강을 진행, 참가자들의 뜨거운 호응을 얻었다. 또한 노벨피아가 제공한 최신 트렌드 강의 역시 높은 만족도를 보였다.

수료생 전원에게는 창작지원금과 함께 작품 맞춤형 프로모션 기회가 제공되며, 오는 8월 25일에는 밀리언 클래스 전용 이벤트도 진행될 예정이다.

메타크래프트 관계자는 “노벨피아 독자들에게 밀리언 클래스다운 작품을 선보이기 위해 참여 작가들이 최선을 다했다. 6주간의 과정을 통해 작가들도 한층 성장했다”며 “앞으로도 노벨피아는 다양한 프로젝트를 통해 신진 작가들이 성장하고 성공할 수 있도록 적극 지원하겠다”고 밝혔다.
온라인뉴스팀
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
위로