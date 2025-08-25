[서울데이터랩]텔콘RF제약 29.92% 상한가…실시간 상승률 1위

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

[서울데이터랩]텔콘RF제약 29.92% 상한가…실시간 상승률 1위

정연호 기자
정연호 기자
입력 2025-08-25 09:32
수정 2025-08-25 09:32
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대


25일 오전 9시 15분 텔콘RF제약(200230)가 등락률 +29.92%로 상한가를 기록하며 상승률 1위를 차지했다. 텔콘RF제약은 개장 직후 10분간 23,822주가 거래되었으며 주가는 공모가 대비 745원 오른 3,235원이다.

한편 텔콘RF제약의 PER은 -4.25로, 이는 시장에서 현재 수익성과 관련하여 부정적으로 평가받고 있을 수 있음을 시사한다. ROE는 -28.11%로, 수익성이 상당히 낮은 수준이다.

이어 상승률 2위 KD(044180)는 현재가 706원으로 주가가 24.73% 폭등하고 있다. 상승률 3위 비츠로시스(054220)는 현재 437원으로 22.41% 폭등하며 강세를 보이고 있다. 상승률 4위 KS인더스트리(101000)는 15.45% 급등하며 2,040원에 거래되고 있다. 상승률 5위 그린리소스(402490)는 15.41%의 급등세를 타고 11,610원에 거래되고 있다.

6위 하이젠알앤엠(160190)은 현재가 33,400원으로 14.19% 급등 중이다. 7위 제놀루션(225220)은 현재가 2,660원으로 13.92% 급등 중이다. 8위 알체라(347860)는 현재가 3,000원으로 13.85% 급등 중이다. 9위 코퍼스코리아(322780)는 현재가 1,513원으로 9.72% 상승 중이다. 10위 원익홀딩스(030530)는 현재가 6,230원으로 9.30% 상승 중이다.



이밖에도 로보티즈(108490) ▲9.12%, 이브이첨단소재(131400) ▲8.95%, 보로노이(310210) ▲8.54%, 다원시스(068240) ▲7.78% 등을 기록하며 시장에서 활발히 거래되고 있다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]
정연호 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
10월10일을 임시공휴일로 지정해야할까요?
오는 10월 개천절(3일)과 추석(6일), 한글날(9일)이 있는 기간에 10일(금요일)을 임시공휴일로 지정시 열흘간의 황금연휴가 가능해 기대감이 커지고 있다. 하지만 정부는 아직까지는 이를 검토하지 않고 있다고 선을 그었다. 다음 기사를 읽어보고 황금연휴에 대한 당신의 의견을 남겨주세요.
1. 10일을 임시공휴일로 지정해야한다.
2. 10일을 임시공휴일로 지정할 필요없다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
닫기
광고삭제
광고삭제
위로