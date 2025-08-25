[서울데이터랩]펜들 에이브 아발란체 상승률 상위 종목 주목

방금 들어온 뉴스

[서울데이터랩]펜들 에이브 아발란체 상승률 상위 종목 주목

정연호 기자
정연호 기자
입력 2025-08-25 08:53
수정 2025-08-25 08:53
글로벌 가상자산 시황 중계 사이트 코인마켓캡(CoinMarketCap)에 따르면, 현재 암호화폐 시장에서 1시간 상승률이 높은 종목으로는 펜들, 에이브, 아발란체가 돋보이고 있다.

펜들은 현재가 8,243원으로 1시간 동안 1.42% 상승하며 가장 높은 상승폭을 기록하고 있다. 그러나 24시간 동안은 3.20% 하락했으며, 거래량은 1,620억 782만 원으로 나타났다. 이는 단기적으로 거래가 활발히 이루어졌음을 시사한다. 펜들의 시가총액은 1조 3,838억 원으로 시가총액 순위는 77위에 위치하고 있다.

에이브는 현재 48만 8,358원에 거래되고 있으며 1시간 동안 1.35% 상승했다. 하지만 24시간 기준으로는 4.09% 하락한 상태다. 거래량은 1조 1,087억 원으로 시장에서 상당한 거래가 이루어졌음을 보여준다. 시가총액은 7조 4,308억 원으로 25위에 랭크되어 있다.

아발란체는 3만 5,206원으로 1시간 동안 1.29% 상승했다. 24시간 동안은 2.70% 하락했으며, 거래량은 1조 1,007억 원으로 나타났다. 시가총액은 14조 8,669억 원에 이르며 시가총액 순위는 17위다. 이는 여전히 시장에서 중요한 위치를 차지하고 있음을 의미한다.



같은 시각 아비트럼은 803원으로 1.22% 상승했으며, 24시간 동안 1.62% 하락했다. 카스파는 현재 124원이며 1시간 동안 1.04% 상승했고, 24시간 동안에는 0.01%의 미미한 상승을 기록했다. 유니스왑은 1만 5,324원으로 1시간 동안 0.98% 상승했다. 하이퍼리퀴드는 6만 1,411원으로 0.94% 상승했으며, 24시간 동안 1.43% 상승한 것으로 나타났다. 알고랜드는 358원으로 1시간 동안 0.92% 상승했고, 주피터는 714원으로 0.90% 상승했다. 마지막으로 쎄타토큰은 1,131원으로 0.85% 상승했다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]
정연호 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
