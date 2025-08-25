[서울데이터랩]맨틀 펌프 모포 1시간 상승률 상위

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

글로벌 가상자산 시황 중계 사이트 코인마켓캡(CoinMarketCap)에 따르면, 현재 암호화폐 시장에서 1시간 등락률 기준으로 상승세를 보이는 종목들이 눈길을 끌고 있다. 특히 ‘맨틀’, ‘펌프’, ‘모포’가 상위권에 자리 잡으며 주목을 받고 있다.맨틀은 현재 1705원에 거래되고 있으며, 1시간 동안 1.34% 상승했다. 24시간 등락률은 -0.04%로 다소 부진했으나, 거래량은 6742억 4115만 원에 달하며 거래가 활발했다. 이는 시가총액 33위에 해당하는 종목으로, 단기적으로 주목할 만한 움직임을 보이고 있다.펌프는 4.12원의 현재가를 기록하며 1시간 동안 1.16%의 상승률을 보였다. 24시간 등락률은 -6.74%로 하락세를 면치 못했지만, 거래량은 2194억 6369만 원으로 높은 수준을 유지하고 있다. 이는 시가총액 76위로, 단기 변동성이 큰 종목 중 하나이다.모포는 현재 3467원에 거래 중이며, 1시간 동안 0.88% 상승했다. 24시간 등락률은 -9.46%로 하락세가 뚜렷하지만, 516억 2810만 원의 거래량을 기록하며 투자자들의 관심을 모으고 있다. 시가총액 92위로, 변동성 있는 시장에서 주의 깊게 관찰할 필요가 있다.한편, 알고랜드는 360원으로 1시간 동안 0.57% 상승했다. 24시간 등락률은 0.22%로 소폭의 상승세를 기록했다. 같은 시각, 옵티미즘은 1078원에 거래되며 1시간 동안 0.54% 상승했으며, 24시간 기준으로 -1.95%의 하락세를 보였다. 레이디움도 4989원으로 1시간 동안 0.52% 상승했으며, 24시간 등락률은 2.17% 상승했다. 갈라는 24원으로 1시간 동안 0.51% 상승했고, 24시간 동안 -4.38% 하락했다.또한, 인젝티브는 1만 9823원에 1시간 동안 0.50% 상승했으며, 24시간 기준으로는 -0.93% 하락했다. 게이트 토큰은 2만 4514원에 1시간 동안 0.48% 상승했으며, 24시간 동안 -3.45% 하락했다. 마지막으로 에스피엑스6900은 1816원으로 1시간 동안 0.45% 상승했으며, 24시간 기준으로는 -5.55% 하락세를 보였다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]