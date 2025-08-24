GS건설, 수처리 자회사 GS이니마 UAE 국영기업에 매각

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

GS건설이 수처리 전문 자회사인 GS이니마의 지분 전량을 아랍에미리트(UAE) 아부다비국영에너지회사 타카(TAQA)에 매각하는 주식매매계약을 체결했다고 24일 밝혔다. 100% 자회사인 글로벌워터솔루션을 통해 보유해온 GS이니마 지분 전체를 매각하는 형식으로, 거래 규모가 12억달러(약 1조 6770억원) 수준이다. GS건설은 GS이니마가 운영 중인 각국 사업장에 대한 규제기관 승인 절차 등을 거쳐 2026년 하반기 내 매각 절차를 마무리할 계획이다.앞서 GS건설은 2012년 1억 8400만 유로(약 2680억원)에 GS이니마 지분 80.4%를 인수하고, 잔여 지분마저 확보해 100% 자회사로 편입했다. 스페인에 본사를 두고 있는 GS이니마는 브라질, 중동, 유럽 등에서 담수화, 폐수처리 및 관련 인프라 사업을 하고 있다. 지난해 연 매출은 약 5736억원, 당기순이익은 558억원 수준이다.1조 7000억원에 이르는 유동성을 확보하면서 GS건설은 지난해 기준 6조원이 넘는 차입금을 줄이고 200%를 웃도는 부채비율을 낮추는 등 재무구조 개선에 한층 더 힘을 싣게 됐다. GS건설 관계자는 “이번 매각은 GS건설의 ‘선택과 집중’ 전략의 하나”라면서 “주력 분야에 대한 투자 여력 확대와 지속 가능한 성장 기반 마련에 최선을 다할 것”이라고 했다.