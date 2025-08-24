美 관세 여파 본격화…7월 대미 철강 수출 26%↓

대미 철강수출액 2.8억달러…25.9%↓

품목관세 범위 넓어져 추가 위축 우려도

18일 경기 평택항에 철강 제품이 쌓여 있다. 연합뉴스

미국의 철강 수입품에 대한 고율 관세부과 여파가 본격화하면서 지난달 한국의 대미 철강 수출이 1년 만에 25% 넘게 쪼그라들었다. 미 행정부가 지난 3월 수입 철강·알루미늄 제품에 25%의 품목관세를 부과한 데 이어 6월부턴 관세를 50%까지 올린 결과다.24일 한국무역협회에 따르면 지난달 한국의 대미 철강 수출액은 2억 8341만 달러(약 3930억원)로 지난해 같은 기간보다 25.9% 줄었다. 2023년 1월 이후 2년 6개월 만에 가장 큰 낙폭이다. 수출액 기준으로는 2021년 3월 이후 4년 4개월 만에 가장 적다. 물량 기준으론 19만 4000t으로 24.3% 감소해 2023년 1월 이후 2년 6개월 만에 최소치다.한국의 대미 철강 수출량은 올해 1월 21만 8000t, 2월 24만 3000t, 3월 24만 9000t, 4월 24만 8000t, 5월 25만 2000t, 6월 24만 5000t 등으로 관세 부과 이후에도 감소세가 두드러지지 않았다. 하지만 지난달 수출량이 급격히 내려앉으며 1년 6개월 만에 처음 20만t을 밑돌았다. 한국무역협회는 “미국이 철강 관세를 25% 부과한 데 이어 50%로 인상한 영향이 시차를 두고 나타나고 있는 것으로 보인다”고 분석했다.50% 품목관세 적용 범위가 407종의 파생상품으로 확대하면서 대미 수출은 더 위축될 우려가 커졌다. 미 상무부는 지난 18일부터 냉장고와 변압기, 트랙터, 엘리베이터, 전선·케이블 등 철강·알루미늄이 들어가는 제품에 대해 50% 관세를 매기고 있다. 정부는 미 상무부가 자국 업계 요청을 토대로 철강·알루미늄 파생상품을 지속해 늘려갈 것으로 보고 수출 기업 피해를 줄이기 위한 지원을 강화할 방침이다.