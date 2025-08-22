[서울데이터랩]빅테크 종목 보합세 유지하며 시장 안정감 제공

방금 들어온 뉴스

[서울데이터랩]빅테크 종목 보합세 유지하며 시장 안정감 제공

정연호 기자
정연호 기자
입력 2025-08-22 09:40
수정 2025-08-22 09:40
21일(현지시간) 뉴욕 증시에서 Magnificent 7(빅테크 TOP7) 종목은 전반적으로 보합세를 보이고 있다.

엔비디아(NVDA)는 현재가가 174.98 달러로, 전일 대비 0.24% 하락하며 보합세를 유지하고 있다. 마이크로소프트(MSFT)는 현재가 504.24 달러로, 0.13% 하락했다. 애플(AAPL)은 현재가 224.90 달러로, 전일 대비 0.49% 하락했다.

아마존닷컴(AMZN)은 0.83% 하락한 221.95 달러를 기록하고 있다. 메타는 1.15% 하락한 739.10 달러로 마감했다. 브로드컴(AVGO)은 0.54% 하락한 289.60 달러를 기록했다. 알파벳 Class A(GOOGL)는 0.22% 상승한 199.75 달러로 마감했다.



금일 가장 많이 거래된 종목은 엔비디아로, 거래대금은 244억 달러로, 약 34조 1,618억원에 달한다. 마이크로소프트의 거래대금은 92.8억 달러로, 약 13조 6억원을 기록했다. 애플의 거래대금은 68.4억 달러로, 약 9조 5,919억원에 달한다. 마이크로소프트의 시가총액 대비 거래대금 비중은 2.47%에 해당한다.
정연호 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
