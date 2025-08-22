[서울데이터랩]미국 증시 지수 종합

방금 들어온 뉴스

[서울데이터랩]미국 증시 지수 종합

정연호 기자
정연호 기자
입력 2025-08-22 09:40
수정 2025-08-22 09:40
21일(현지시간) 미국 증시는 전반적으로 보합세를 보였다. 다우존스, 나스닥 종합, S&P 500 지수 모두 소폭 하락하며 마감했다. 다우존스 지수는 152.81포인트(-0.34%) 내린 44,785.50에 마감했고, 나스닥 종합 지수는 72.55포인트(-0.34%) 하락한 21,100.31에 마감했다. S&P 500 지수는 25.61포인트(-0.40%) 하락한 6,370.17을 기록했다.

다우존스 지수는 뉴욕 거래소(NYSE)에서 407,567천 주의 거래량을 기록하며, 시작가 44,808.21, 최고가 44,892.61, 최저가 44,579.03 사이에서 움직였다. 나스닥 종합 지수는 나스닥 증권거래소(NASDAQ)에서 1,062,007천 주가 거래되었으며, 시작가 21,112.52, 최고가 21,198.76, 최저가 21,013.53 사이에서 등락을 보였다. S&P 500 지수 역시 뉴욕 거래소에서 2,361,329천 주의 거래량을 보이며, 시작가 6,380.83, 최고가 6,393.65, 최저가 6,352.71로 거래됐다.

한편, 다우운송 지수는 12.93포인트(-0.08%) 내린 15,589.37에 장을 마감하며 보합을 기록했다. 나스닥 100 지수는 106.99포인트(-0.46%) 하락한 23,142.58에 거래를 마쳤다. 필라델피아 반도체 지수는 27.56포인트(-0.49%) 하락하여 5,603.26에 마감했다.

반면, VIX 지수는 0.91포인트(5.80%) 상승한 16.60을 기록했다. VIX 지수는 시장의 변동성을 나타내는 지표로, 현재 20 아래의 수치를 보이며 비교적 안정적인 시장 상황을 시사한다.

정연호 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
