[서울데이터랩]펌프 에스피엑스6900 콘플럭스 24시간 하락률 상위

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

[서울데이터랩]펌프 에스피엑스6900 콘플럭스 24시간 하락률 상위

정연호 기자
정연호 기자
입력 2025-08-22 09:40
수정 2025-08-22 09:40
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대


글로벌 가상자산 시황 중계 사이트 코인마켓캡(CoinMarketCap)에 따르면, 최근 24시간 동안 시가총액 300위권 내에서 펌프(PUMP)의 하락률이 가장 높았다. 펌프는 10.70% 하락하며 현재 4.0원의 가격을 기록하고 있다. 펌프의 시가총액은 약 1조 4149억 원으로, 거래량은 3107억 9240만 원에 이른다.

에스피엑스6900(SPX)은 8.15% 하락하며 두 번째로 큰 하락률을 보였다. 현재 가격은 1784원으로, 시가총액은 약 1조 6614억 원이다. 이 종목은 24시간 동안 549억 5056만 원의 거래량을 기록했다.

콘플럭스(CFX)는 7.07% 하락하며 세 번째로 큰 하락폭을 기록했다. 현재 가격은 246원에 거래되고 있으며, 시가총액은 약 1조 2629억 원이다. 콘플럭스의 24시간 거래량은 1820억 406만 원으로 집계되었다.

체인링크(LINK)는 6.37% 하락하며, 현재 가격은 3만 4845원이다. 시가총액은 23조 6284억 원으로, 24시간 거래량은 3조 452억 원에 이른다. 체인링크는 블록체인 네트워크 간의 상호작용을 가능하게 하는 오라클 서비스로 잘 알려져 있다.

맨틀(MNT)는 6.02% 하락하며 1743원의 가격을 기록하고 있다. 시가총액은 약 5조 8683억 원이며, 거래량은 7326억 7519만 원에 달한다. 맨틀은 분산형 웹 서비스 플랫폼으로, 다양한 블록체인 기술을 활용하여 개발자들에게 유연한 솔루션을 제공한다.



한편, 버추얼 프로토콜은 5.87% 하락하며 현재 1670원에 거래되고 있다. 방귀코인은 5.51% 하락했고, 트럼프코인은 5.43% 하락했다. 펏지 펭귄은 4.82%의 하락률을 기록하며 현재 42원에 거래 중이다. 에어로드롬 파이낸스는 4.68% 하락하며 1828원의 가격을 보이고 있다. 세이(SEI)는 4.64% 하락하며 현재 410원에 거래되고 있다.

같은 시각 리도다오(LDO)는 4.59% 하락하여 1778원의 가격을 기록하고 있으며, 하이퍼리퀴드(HYPE)는 4.58% 하락하여 5만 7487원에 거래되고 있다. 인젝티브(INJ)는 4.54% 하락하며 1만 8843원의 가격을 보이고 있다. 비트텐서(TAO)는 4.29% 하락하여 47만 4802원에 거래 중이다. 봉크(BONK)는 4.26% 하락하며 0.03원의 가격을 기록하고 있다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]
정연호 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
10월10일을 임시공휴일로 지정해야할까요?
오는 10월 개천절(3일)과 추석(6일), 한글날(9일)이 있는 기간에 10일(금요일)을 임시공휴일로 지정시 열흘간의 황금연휴가 가능해 기대감이 커지고 있다. 하지만 정부는 아직까지는 이를 검토하지 않고 있다고 선을 그었다. 다음 기사를 읽어보고 황금연휴에 대한 당신의 의견을 남겨주세요.
1. 10일을 임시공휴일로 지정해야한다.
2. 10일을 임시공휴일로 지정할 필요없다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
닫기
광고삭제
광고삭제
위로