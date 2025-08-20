“단 하루 만에 75억” 대박…떼돈 번 속초시 ‘이것’ 때문이었다

이미지 확대 지난 2023년 6월 30일 가수 싸이가 서울 잠실 올림픽주경기장에서 열린 ‘싸이 흠뻑쇼 SUMMER SWAG 2023’에서 멋진 무대를 선보이고 있다. 뉴시스 닫기 이미지 확대 보기 지난 2023년 6월 30일 가수 싸이가 서울 잠실 올림픽주경기장에서 열린 ‘싸이 흠뻑쇼 SUMMER SWAG 2023’에서 멋진 무대를 선보이고 있다. 뉴시스

강원 속초시가 가수 싸이의 ‘흠뻑쇼’로 막대한 경제 효과를 거뒀다. 하루 동안 발생한 소비 규모만 75억원을 넘어서며 파급력을 입증했다는 평가다.20일 속초시와 KT, 고려대학교 디지털혁신연구센터가 공동 분석한 결과 콘서트 당일인 지난달 26일 행사장을 찾은 관람객은 총 2만 3855명으로 집계됐다. 이 중 속초시민을 제외한 외부 방문객은 2만 1000여명(88%)에 달했으며, 특히 서울·경기·인천 등 수도권 거주자가 외지인의 66.5%를 차지했다.관광객 중 22.3%는 공연 후에도 24시간 이상 속초에 체류한 것으로 나타났다. 단순히 공연만 관람하는 데 그치지 않고 숙박·식음료 등 장기 체류형 소비가 활발히 이뤄졌다는 의미다.속초시는 공연 특성상 늦은 시간에 끝나는 점을 고려해 사전 대응에도 나섰다. 지역 음식점·카페의 야간 영업을 독려한 결과 총 88개 업소가 자발적으로 참여해 관람객 불편을 줄였다. 그 덕에 축제가 열린 지난달 26일 하루 소비액은 75억원으로, 전주 대비 25% 이상 늘었다.소비 패턴을 보면 수도권 관광객이 가장 큰 비중을 차지했다. 서울·경기·인천의 기초자치단체 거주자들이 지출 상위 20위권 대부분을 차지하며, 수도권 수요가 지역 상권으로 직결됐음을 보여줬다.연령별로는 20대가 약 7200명(34.3%)으로 가장 많았고 이어 30대 5200여명, 40대 3500여명, 50대 2300여명, 10대 1900여명 순이었다.세계적으로도 인기 가수 공연의 경제 효과는 이미 입증돼 있다. 팝스타 테일러 스위프트의 월드투어 ‘에라스 투어’는 대중음악 콘서트 사상 최고 수익(1조 3728억원)을 기록하며 ‘스위프트’와 ‘경제학’의 합성어인 ‘스위프트노믹스’(swiftonomics)라는 신조어까지 만들어냈다.유나이티드항공은 스위프트의 지난해 유럽 순회로 인해 공연 지역인 밀라노와 뮌헨행 항공편 수요가 치솟으면서 승객 수가 작년 동기 대비 45% 증가했다고 밝히기도 했다.속초시는 이번 분석을 통해 싸이 공연이 지역 경제에 실질적인 활력을 불어넣은 사례로 평가하며, 향후 축제 전략과 관광 정책 수립에 적극 반영할 계획이다.이병천 속초시장은 “속초에서 열리는 대형 공연이 시민을 넘어 전국적인 관심을 모으는 것을 다시 확인했다”며 “앞으로도 속초만의 매력과 품격을 살린 관광정책으로 지속 가능한 도시 브랜드를 구축하겠다”고 밝혔다.‘싸이 흠뻑쇼 SUMMERSWAG 2025’는 전국적 인기를 누리고 있는 여름철 대표 콘서트로, 강원권에서는 유일하게 지난달 속초 종합운동장에서 열렸다. 속초에서는 지난해 처음으로 열렸으며, 당시 2만 8000여명이 운집하며 단 한 건의 사고 없이 종료된 바 있다.