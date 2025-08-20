[서울데이터랩]블리츠웨이엔터테인먼트 28.62% 폭등…실시간 상승률 1위

방금 들어온 뉴스

[서울데이터랩]블리츠웨이엔터테인먼트 28.62% 폭등…실시간 상승률 1위

정연호 기자
정연호 기자
입력 2025-08-20 09:49
수정 2025-08-20 09:49
20일 오전 9시 15분 블리츠웨이엔터테인먼트(369370)가 등락률 +28.62%로 상승률 1위를 차지했다. 블리츠웨이엔터테인먼트는 개장 직후 10분 동안 1,634,872주가 거래되었으며 주가는 전 거래일 대비 405원 오른 1,820원이다.

한편 블리츠웨이엔터테인먼트의 PER은 -11.10으로, 이는 해당 기업이 수익을 내지 못하고 있다는 신호일 수 있으며, ROE는 -27.33%로 자본 대비 손실이 큰 상황이다.

이어 상승률 2위 한라캐스트(125490)는 현재가 7,020원으로 주가가 21.03% 폭등하고 있다. 상승률 3위 대유(290380)는 현재 1,300원으로 19.82% 급등하며 긍정적인 모습을 보인다. 상승률 4위 삼화네트웍스(046390)는 13.38% 상승하며 1,813원에 거래되고 있다. 상승률 5위 오늘이엔엠(192410)은 12.74%의 상승세를 타고 1,850원에 거래되고 있다.

6위 우양(103840)은 현재가 5,280원으로 12.10% 상승 중이다. 7위 서울리거(043710)는 현재가 1,019원으로 7.26% 상승 중이다. 8위 하이드로리튬(101670)은 현재가 3,190원으로 5.98% 상승 중이다. 9위 케이피티유(054410)는 현재가 3,740원으로 5.95% 상승 중이다. 10위 바이오포트(188040)는 현재가 13,000원으로 5.95% 상승 중이다.



이밖에도 옵투스제약(131030) ▲5.93%, 양지사(030960) ▲5.88%, 푸드웰(005670) ▲5.63%, 리튬포어스(073570) ▲4.93% 등을 기록하며 시장에서 활발히 거래되고 있다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]
정연호 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
