[서울데이터랩]아센디오 22.74% 폭등…실시간 상승률 1위

20일 오전 9시 10분 아센디오(012170)가 등락률 +22.74%로 상승률 1위를 차지했다. 아센디오는 개장 직후 1,717,964주가 거래되었으며 주가는 전 거래일 대비 905원 오른 4,885원이다.한편 아센디오의 PER은 -2.85로 주가가 상대적으로 고평가되어 있을 가능성을 시사하며, ROE는 -32.60%로 수익성이 낮아 보인다.이어 상승률 2위 티와이홀딩스우(36328K)는 현재가 6,880원으로 주가가 13.34% 급등하고 있다. 상승률 3위 TYM(002900)은 현재 6,820원으로 10.00% 상승하며 강세를 보이고 있다. 상승률 4위 대유에이텍(002880)은 3.99% 상승하며 1,095원에 거래되고 있다. 상승률 5위 동양2우B(001527)는 2.94%의 상승세를 타고 8,400원에 거래되고 있다.6위 한온시스템(018880)은 현재가 3,495원으로 2.49% 상승 중이다. 7위 한세엠케이(069640)는 현재가 914원으로 2.47% 상승 중이다. 8위 미창석유(003650)는 현재가 107,500원으로 2.38% 상승 중이다. 9위 페이퍼코리아(001020)는 현재가 737원으로 2.36% 상승 중이다. 10위 미스토홀딩스(081660)는 현재가 40,900원으로 2.00% 상승 중이다.이밖에도 메타랩스(090370) ▲1.98%, KISCO홀딩스(001940) ▲1.85%, 전진건설로봇(079900) ▲1.81%, 코오롱글로벌우(003075) ▲1.80%, 대동(000490) ▲1.77%, 유유제약1우(000225) ▲1.66%, KIWOOM 차이나내수소비TOP CSI(454180) ▲1.50%, 진흥기업2우B(002787) ▲1.45%, 코아스(071950) ▲1.35%, 국도화학(007690) ▲1.34% 등을 기록하며 시장에서 활발히 거래되고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]