[서울데이터랩]빅테크 종목 전반적 하락세

방금 들어온 뉴스

[서울데이터랩]빅테크 종목 전반적 하락세

정연호 기자
정연호 기자
입력 2025-08-20 08:45
수정 2025-08-20 08:45
19일(현지시간) 뉴욕 증시에서 Magnificent 7(빅테크 TOP7) 종목은 전반적으로 하락세를 보였다. 주요 빅테크 기업들이 부진한 주가 흐름을 나타내며 투자자들의 관심을 끌었다.

엔비디아(NVDA)의 주가는 175.64 달러로 전일 대비 3.50% 하락했다. 마이크로소프트(MSFT)는 509.77 달러로 1.42% 하락하며 거래를 마쳤다. 애플(AAPL)은 230.56 달러로, 0.14%의 소폭 하락을 기록하며 보합세를 유지했다.

아마존닷컴은 1.50% 하락한 228.01 달러를 기록했다. 메타는 751.48 달러로 2.07% 하락한 가격에 거래를 마쳤다. 브로드컴은 294.91 달러로 3.55% 하락세를 보였다. 알파벳 Class A는 201.57 달러로 0.95% 하락했다.



금일 가장 많이 거래된 종목은 엔비디아로, 182,908,810주의 거래량과 325억 달러의 거래대금을 기록했다. 이는 엔비디아의 시가총액 대비 거래대금 비중이 약 7.6%에 달한다. 그 외 마이크로소프트는 108억 달러로 약 2.9%, 애플은 85.4억 달러로 약 2.5%의 시가총액 대비 거래대금 비중을 기록하며 투자자들의 활발한 거래가 이루어졌다.
정연호 기자
