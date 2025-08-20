[서울데이터랩]미국 증시 지수 종합

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

19일(현지시간) 미국 주요 지수들은 혼조세를 보였다. 다우존스는 소폭 상승하며 보합세를 보였고, 나스닥 종합과 S&P 500은 하락했다.다우존스 지수는 뉴욕 거래소(NYSE)에서 44,922.27로 장을 마감하며 10.45포인트(0.02%) 올랐다. 하루 거래량은 466,012천주로 기록되었고, 시작가는 44,952.36, 최고가는 45,207.39, 최저가는 44,816.50이었다.나스닥 종합 지수는 나스닥 증권거래소(NASDAQ)에서 21,314.95로 마감하여 314.82포인트(-1.46%) 내렸다. 하루 거래량은 1,357,045천주였으며, 시작가는 21,607.45, 최고가는 21,610.24, 최저가는 21,277.71로 집계되었다. S&P 500 지수는 뉴욕 거래소에서 6,411.37로 마감하며 37.78포인트(-0.59%) 하락했다. 하루 거래량은 2,900,381천주, 시작가는 6,446.24, 최고가는 6,456.48, 최저가는 6,400.22로 나타났다.한편, 다우운송 지수는 15,902.70으로 마감하며 226.68포인트(1.45%) 상승했다. 나스닥 100 지수는 23,384.77로, 328.99포인트(-1.39%) 하락했다. 필라델피아 반도체 지수는 5,671.51로 마감하여 104.80포인트(-1.81%) 떨어졌다.VIX 지수는 15.57로 마감하며 0.58포인트(3.87%) 상승했다. VIX 지수는 20 미만으로, 시장이 비교적 안정적인 상태임을 나타내고 있다.