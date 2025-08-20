[서울데이터랩]에스피엑스6900 펌프 세이 24시간 하락률 상위

방금 들어온 뉴스

정연호 기자
입력 2025-08-20 08:45
수정 2025-08-20 08:45
글로벌 가상자산 시황 중계 사이트 코인마켓캡(CoinMarketCap)에 따르면, 에스피엑스6900(SPX)이 24시간 동안 8.86% 하락하며 가장 큰 하락폭을 기록했다. 현재 에스피엑스6900의 가격은 1850원이며, 시가총액은 약 1조 7231억 원으로 집계되고 있다. 에스피엑스6900은 시장에서 꾸준한 관심을 받아온 종목으로, 투자자들은 이 종목의 변동성을 주목하고 있다.

펌프(PUMP)도 8.45% 하락하며 두 번째로 높은 하락률을 기록했다. 현재 펌프의 가격은 3.98원으로, 시가총액은 1조 4093억 원이다. 펌프는 그동안 여러 블록체인 프로젝트와 연계되어 사용되며, 시장에서의 변동성이 큰 종목 중 하나로 꼽힌다.

세이(SEI)는 8.13% 하락하며 세 번째로 큰 하락폭을 나타냈다. 세이의 현재가는 424원이며, 시가총액은 약 2조 5515억 원이다. 세이는 주로 탈중앙화 금융(DeFi) 플랫폼에서 활용되는 암호화폐로, 최근 몇 달간 급격한 가격 변동을 보여왔다.



한편, 에어로드롬 파이낸스(AERO)는 7.85% 하락하며 시가총액이 1조 5089억 원으로 나타났다. 인젝티브(INJ)는 7.78% 하락했고, 현재가는 1만 8652원이다. 체인링크(LINK)는 7.60% 하락하며, 에이다(ADA)는 7.55% 하락한 것으로 조사되었다. 레이디움(RAY)은 7.27% 하락했으며, 폴리곤(POL)은 7.15% 하락했다. 커브 파이낸스 토큰(CRV)은 7.02%의 하락폭을 기록하며 시가총액은 약 1조 5965억 원으로 나타났다.

같은 시각, 다른 종목들도 하락세를 보였다. 아비트럼(ARB)은 7.00%, 에테나(ENA)는 6.65%, 알고랜드(ALGO)는 6.49% 하락했다. 리플(XRP) 역시 6.40% 하락했으며, 앱토스(APT)는 6.25% 하락했다. 크로노스(CRO)는 5.95% 하락했고, 니어프로토콜(NEAR)은 5.82%의 하락폭을 기록했다. 스택스(STX)는 5.77%, 방귀코인(FARTCOIN)은 5.72%, 셀레스티아(TIA)는 5.69% 하락했다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
