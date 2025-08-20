원전 산업 흔드는 ‘졸속 계약’ 비판… “수출 위해 불가피” 반론도

美 웨스팅하우스와 계약 논란

한국수력원자력과 한국전력이 26조원 규모의 체코 두코바니 원전 건설 사업을 수주하면서 미국 웨스팅하우스(WEC)와의 분쟁을 해결하기 위해 거액을 지급하는 계약을 맺은 것으로 알려졌다. 향후 50년 동안 원전 1기 수출 때마다 약 1조원 규모를 보장하는 조건이란 점에서 여권에선 ‘졸속 계약’이란 비판이 거세다. 다만 업계 일각에선 원전 수출을 위해 불가피했다는 반론도 만만치 않다.19일 업계에 따르면 한수원과 한전은 지난 1월 두코바니 원전 최종 계약과정에서 WEC가 제기한 지식재산권 분쟁이 걸림돌이 되자 비밀 협정을 체결했다. ▲1기당 6억 5000만 달러(약 9000억원) 규모의 물품·용역 구매 ▲1기당 1억 7500만 달러(약 2400억원)의 기술 사용료 지급 ▲소형 모듈원전(SMR) 등 차세대 원전을 독자 개발·수출할 경우 WEC 검증을 통과하는 조건 등이다.김원이 민주당 의원은 이날 국회 산업통상자원중소벤처기업위원회에서 “한수원과 한전 내부에서 반대가 있었지만 (윤석열 정부)대통령실의 강력한 의지가 전달된 뒤 일사천리로 진행됐다”며 “WEC와 분쟁을 해결해야 했던 측면이 있더라도 지나치게 불리한 내용”이라고 비판했다.당장 우려되는 건 수익성 악화다. 국내 기업이 담당할 핵심 기자재 공급 물량 일부가 WEC로 넘어가기 때문이다. 산자위 소속 민주당 의원들은 입장문을 내고 “한수원은 (체코 원전과 관련) WEC에 최소 16억 5000만 달러(약 2조 2800억원)를 현금으로 제공해야 한다”며 “게다가 체코는 사업비 60% 이상의 현지조달과 현지인 우선고용을 요구했다. 적자는 불 보듯 뻔하다”고 지적했다.이에 황주호 한수원 사장은 “정당하다고 생각할 순 없지만, 수준은 감내하고도 이익을 남길 만 하다”고 반박했다. 그러면서 “WEC는 공급망이 없다”며 “포션(일부 물량)을 어느 정도 가져가도 결국 공급망이 있는 쪽으로 와서 의뢰할 수밖에 없는 구조”라고 설명했다. 업계 관계자는 “미국은 원전 관련 제조업 공급망이 없다”면서 “한국에 일감을 다시 줄 수 있다”고 말했다.미국의 통제에 놓인 원전 시장 구조를 감안하면 불가피한 선택이었다는 평가도 나온다. 유승훈 서울과기대 미래에너지융합학과 교수는 “한미 원자력 협정으로 미국 허가 없이는 원전 수출이 불가능한 상황이기 때문에 정부가 손해를 감수하더라도 합의할 수밖에 없었을 것”이라며 “다만 한국이 원전을 수주해야 WEC도 기술 사용료를 받아 ‘윈윈’할 수 있는 구조인 만큼 재협상에 나서야 한다”고 말했다.