[사고] ‘제1회 공기업경영대상’ 주인공 찾습니다

[사고] ‘제1회 공기업경영대상’ 주인공 찾습니다

김경희 기자
입력 2025-08-19 18:01
수정 2025-08-19 18:01
서울신문이 대한민국의 발전을 이끈 지역 공기업을 찾습니다. ﻿‘제1회 대한민국 공기업경영대상’은 한 해 동안 대한민국의 발전과 혁신을 이끈 지방자치단체 공기업·산하 기관, 기관장의 노고를 기리는 국내 최고 권위의 상입니다. 또 지역 공기업이나 산하 기관의 경영 혁신과 사회적 책임 실천 우수 사례를 발굴, 지방 공기업의 경쟁력 강화와 모범 사례 확산을 목표로 하고 있습니다. 지역 발전과 경쟁력 강화, 상생발전, 경영 혁신 등에 노력한 지역 공기업과 산하 기관 관계자들의 많은 관심과 참여를 부탁드립니다.﻿

■응모 부문:경영혁신, ESG경영, 지역상생, 지역경제 활성화, 주민만족, 청년일자리창출, 리더십경영(기관장) 등

■접수 기간:2025년 9월 5일(금)

■심사:2025년 9월 15일(월)

■시상식:2025년 9월 22일(월) 오후 3시 한국프레스센터 19층 매화홀

■접수:서울 서초구 양재대로 2길 22-16 호반파크1관 서울신문사 5층 마케팅본부

전화:02-2000-9373

팩스:02-2000-9399

이메일:dosung05@seoul.co.kr

■ 제출 서류:응모신청서 1부, 사업자등록증 1부, 해당 공적서 1부
2025-08-20 1면
